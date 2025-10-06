La provincia de Almería tiene medio millar de viviendas que se encuentran a la venta con 'okupas' El Área Metropolitana de Almería es el más prolífero con 162, de las que 132 se encuentran en la capital, aunque esta situación se da en una veintena de municipios

M. C. Callejón Almería Lunes, 6 de octubre 2025, 23:28 Comenta Compartir

La 'okupación' de viviendas es uno de los mayores temores de los propietarios. Además del hecho de que personas ajenas dispongan de su inmueble de manera ilegal, está el costoso y tedioso proceso de echar a los ocupantes. Los hay, por ello, que deciden desprenderse de ellos, incluso, estando en esta situación.

No se trata de un fenómeno excepcional. El portal inmobiliario Idealista tiene contabilizadas más de 20.000 viviendas 'okupadas' que se encuentran a la venta en España; y la provincia de Almería no es ajena a esta realidad.

Existen, de hecho, más de medio millar de casas unifamiliares y pisos 'okupados' cuyos anuncios se publicitan en esta web de ámbito nacional. En concreto, hasta este lunes, se registraban un total de 512 de las 9.493 que ofrece para su compra este conocido sitio de internet, lo que supone el 5,4%, Ello indica que cinco de cada cien inmuebles a la venta lo están con 'okupantes' en su interior.

Desde Huércal Overa a Albox, El Ejido, Roquetas de Mar o Vélez Rubio, así como Níjar, Vícar o La Mojonera, son numerosos los municipios en los que se da esta peculiaridad inmobiliaria.

Los datos de Idealista contemplan tres en la Alpujarra (Alhama de Almería y Bentarique), 18 en el Bajo Almanzora (Huércal Overa y Cuevas del Almanzora en varias de sus pedanías como Palomares, Los Lobos o Guazamara), dos en el Campo de Tabernas, 24 en el Levante (Turre, Mojácar, Vera o Garrucha), cuatro en Los Vélez (Vélez Rubio) y 16 en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (San Isidro, San José, Campohermoso, Pozo de los Frailes, La Isleta y Carboneras).

Del medio millar contabilizado en la provincia, un total de 162 corresponde al Área Metropolitana de Almería (Huércal, Benahadux, Viator y la capital); y, de ellas, 132 se reparten por toda la ciudad almeriense. Se ubican principalmente en el Tagarete, La Chanca, Pescadería, Piedras Redondas, Plaza de Toros, El Quemadero, Los Ángeles, el centro y Torrecárdenas, Los Molinos, Piedras Redondas y Loma Cabrera, pero también en Retamar o Ciudad Jardín.

En este caso, la ratio sube. De hecho, las 132 viviendas 'okupadas' a la venta suponen el 10% de los 1.305 anuncios inmobiliarios con propiedades a la venta que publica este portal.

Eso sí, a todos los anuncios de Internet acompañan mensajes tales como «¡Oportunidad solo para inversores! Importante: esta propiedad se encuentra ocupada ilegalmente»; o «¡Atención solo inversores! Inmueble ocupado»; u «¡Oportunidad en Almería, casa independiente. Ideal para inversores con visión de futuro! Ocupada ilegalmente».

¿Pero quién en su sano juicio adquiriría una propiedad en estas condiciones? Desde Tecnotramit, empresa de servicios para entidades financieras y compañías inmobiliarias, aseguran que la gran mayoría de operaciones de compra de viviendas 'okupadas' las realizan «inversores expertos, sin prisa por vender y con elevada capacidad económica para comprar sin necesidad de financiación hipotecaria». Porque, tal como subraya Carles Solé, coordinador de Formalización Hipotecaria de esta compañía, «al no poderse acceder a la vivienda, no se puede realizar su tasación, por lo que captar financiación hipotecaria en este tipo de adquisiciones no es viable».

De hecho, en algunos de los anuncios publicados puede leerse que «el precio del inmueble ha sido fijado en atención a que se adquiera por el comprador en estado de ocupado, por lo que no se aplicaría dicho precio si en el momento de formalización de la escritura pública el inmueble se encontrara libre de ocupantes». Detallan, además, que «las fotografías pueden no corresponderse con el estado actual del inmueble», así como la «imposibilidad de visita interior», además de no ser apta «para compradores que requieran financiación hipotecaria»

«Es una tendencia peligrosa, pues al final se acaba haciendo negocio con esta situación y algunos compradores ya han profesionalizado este tipo de adquisiciones. Se trata de inversores que, más que esperar sentencias durante meses o años, cuentan con abogados o mediadores para llegar a acuerdos. Por eso, es muy importante que el día de la venta ante notario quede reflejado por escrito el estado del inmueble», subraya el experto.

Submercado anómalo

Tecnotramit indica además que, si bien, este submercado es una anomalía, sigue existiendo en España; y apunta que la inversión en vivienda ha sido clave para la generación de ahorro de muchas familias y la descorrelación en carteras de inversores.

La compañía avisa, en este sentido, que «la voluntad de invertir en vivienda queda condicionada debido a una desprotección jurídica de la propiedad y alternativas de inversión muy variadas». No obstante, asegura que la compra de una vivienda como residencia principal sigue siendo una inversión segura, pues sus métricas de satisfacción no solamente se miden con porcentajes de rentabilidad.

En este sentido, el CEO de Tecnotramit, Vicenç Hernández Reche, subraya que la mayoría de las normativas aplicadas tiene más sesgo ideológico que capacidad práctica para solucionar problemas. «La rentabilidad no solamente depende de la relación entre los ingresos y la inversión realizada, también hay que valorar un componente fundamental: el riesgo. A más riesgo, más rentabilidad exigida. Y ese es precisamente el hándicap para no generar más oferta, la percepción del riesgo para generar oferta, ya que la rentabilidad no cubre el riesgo expuesto», indica Hernández Reche, economista y CEO de compañía.