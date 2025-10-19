La provincia de Almería, entre las cinco andaluzas en las que han subido los turistas de junio a agosto Han registrado caídas en el mes por excelencia para el turismo las provincias andaluzas de Granada, Córdoba y Sevilla

M. C. Callejón Almería Domingo, 19 de octubre 2025, 22:51

La temporada turística de la provincia de Almería ha resultado de lo más enriquecedora en lo que a los datos de ocupación hotelera se refiere. Lo ha sido respecto a otros ejercicios, incluido el previo a la pandemia, pero también en la comparativa regional. No en vano, ha ocupado uno de los cinco puestos de incremento registrados durante el periodo vacacional por excelencia, el que elige la mayoría de los ciudadanos para disfrutar de sus días de descanso, agosto.

Un ranking de visitantes que ha liderado, durante el mes más turístico mes de todos los estivales, Jaén, con 57.797 frente a los 51.762 de 2019, lo que supone una subida del 11,3%.

En segundo lugar, se ha situado Huelva, con un incremento del 10,7%, al pasar de 163.977 a 181.444. El tercer puesto lo ha ocupado Málaga, con una subida del 5,9% (de 682.101 a 722.501); y, el cuarto, Almería con un aumento del 4,9% (de 263.775 a 276.757). También Cádiz ha tenido resultados positivos con un alza del 1,6% al recibir 381.409 turistas frente a los 375.349 de 2019.

Por el contrario, han registrado caídas en el mes por excelencia para el turismo las provincias andaluzas de Granada, Córdoba y Sevilla. La nazarí ha ostentado los peores datos al bajar un 15,4%, de los 314.424 de 2019 a los 265.970 de 2025. En segunda posición de este pódium se halla Córdoba, que ha descendido un 14,6% (de 101.454 a 86.686); y, en tercer lugar, Sevilla, que ha sufrido un decrecimiento del 1,2% (de 318.436 a 314.675) durante el octavo mes de 2025.