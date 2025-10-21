La provincia de Almería alcanza los 25.000 usuarios en dependencia tras subir un 3,8% este verano González Bellido ha explicado que se ha producido una subida del 4,6% en las prestaciones, que rondan ya las 35.000, además de una reducción del 3,5% en los días de espera

Europa Press Almería Martes, 21 de octubre 2025, 13:54 Comenta Compartir

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco González Bellido, ha valorado los «datos halagüeños» registrados este año en materia de dependencia en la provincia, donde el número de usuarios ha superado los 25.000, lo que supone un incremento del 3,8% con respecto al mes de junio.

En declaraciones remitidas a los medios, González Bellido ha explicado que también se ha producido una subida del 4,6% en el número de prestaciones, que rondan ya las 35.000 en el conjunto de la provincia, además de una reducción del 3,5% en los días de espera, lo que, según ha apuntado, «demuestra que las medidas implantadas están funcionando».

El delegado ha recordado que el decreto de simplificación administrativa impulsado por la Junta «ha permitido unificar las visitas y cambiar programas informáticos que estaban obsoletos», después de que, según ha afirmado, «los anteriores gobiernos solo pusieran parches». En este sentido, ha subrayado que «este Gobierno fue valiente y lo cambió de forma radical», motivo por el que los resultados empiezan a reflejarse de forma positiva.

«Estos datos son buenos, pero podrían ser aún mejores si contásemos con la otra parte de la ecuación», ha manifestado González Bellido, en referencia a la financiación estatal del sistema de dependencia, que debe ser «por ley, al 50 por ciento entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía».

El delegado ha criticado que, mientras «María Jesús Montero firma un acuerdo para financiar el 50% al País Vasco, Andalucía sigue recibiendo solo el 30%». «No pedimos ser más que nadie, pedimos lo mismo que hacen con los vascos y lo que nos corresponde por ley», ha insistido.

González Bellido ha lamentado además que «a los andaluces se nos adeudan ya 5.000 millones de euros en materia de dependencia desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno», una cantidad que, ha afirmado, «permitiría hacer muchas más cosas por nuestros dependientes, que son quienes realmente nos necesitan y por quienes nosotros nos debemos».