Protesta feminista en Almería para pedir justicia por la muerte de Laura Luelmo Concentración celebrada ayer en la plaza Juan Cassinello. / A.A. Lo que pretendía ser una concentración en defensa de las temporeras de Huelva se convierte en un grito «por todas las violadas, abusadas, asesinadas» ALICIA AMATE Almería Viernes, 21 diciembre 2018, 00:57

A la hora convocada, las 19.30 horas de la tarde de ayer, apenas un grupo reducido de personas, sobre todo mujeres, comenzaron a desplegar pancartas y repartirse falsas lápidas de cartón con nombres de víctimas de violencia de género. Sin embargo, minutos después, el grupo aumentó notablemente hasta llenar la plaza Juan Cassinello de la capital (plaza del Educador) donde, al grito de «que no, que no, que no, que no tenemos miedo» se iniciaba una protesta «por todas las violadas, abusadas, asesinadas» de nuestro país.

Esta concentración fue convocada durante la semana pasada por la Asamblea Feminista 8M de Almería en defensa de las temporeras de la fresa de Huelva que denunciaron haber sido víctimas de varias agresiones en su lugar de trabajo. Ahora, su causa ha sido archivada por la Justicia. Sin embargo, dadas las circunstancias de los últimos días, el colectivo decidió ampliar el motivo de la protesta, añadiendo otros casos como el reciente asesinato de Laura Luelmo en Huelva, presuntamente, a manos de su vecino Bernardo Montoya, ya detenido. La portavoz de este colectivo feminista almeriense, Gloria Gago, quiso remarcar la necesidad de continuar con estas movilizaciones «para dar voz a las situaciones de hoy, las de mañana y de pasado mañana».

Junto a ella, mujeres y hombres de todas las edades, incluso niños, participaron en la concentración almeriense que, por otro lado, no es la primera acción en homenaje a la profesora asesinada en Huelva. Durante la jornada del miércoles, alumnos del IES Maestro Padilla de la capital organizaron una carrera en la que participaron cientos de alumnos en recuerdo de esta mujer y en protesta por la violencia machista.