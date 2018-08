Una propietaria denunció el fraude a la página web Viernes, 10 agosto 2018, 01:03

Entre las más de veinte personas que dicen ser víctimas de S. L. A. no solo se encuentran familias que buscaban una vivienda de verano. También existe el caso de una mujer que alquila a través de la página Milanuncios.com apartamentos vacacionales de manera habitual. La llamada de un joven que pretendía cerrar el alquiler de uno de sus pisos de Aguadulce fue lo que le alertó de que algo estaba ocurriendo. Ella no había hablado con él pero, sin embargo, aseguraba que ya había realizado un pago por la reserva del piso. Ambos pensaban que el otro era un posible estafador. Pero no. Según contó esta afectada, S. L. A. habría utilizado el anuncio de una de sus viviendas, alterándolo para poner uno de sus números de teléfono -se le atribuyen tres distintos- al que el interesado en alquilar y también víctima del timo llamó para reservar la vivienda. Una situación que fue denunciada a la página web Milanuncios.com dado que podría haber concurrido en un delito informático para acceder al anuncio de esta desconocida. Otros afectados también trasladaron sus casos a la página web empleada para estos fraudes desde donde les han invitado a denunciar ante las autoridades lo ocurrido.