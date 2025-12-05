La programación navideña despega en Almería con un puente repleto de actividades

El puente de diciembre llega cargado como un saco de regalos en toda la provincia de Almería. Entre encendidos navideños, ferias de atracciones, exposiciones, mercadillos, ... conciertos, teatro y estrenos de cine, la oferta es tan amplia que hay que planificar bien para no perderse nada. Aquí va una selección de planes imprescindibles para aprovechar cada día, desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de diciembre, tanto en la capital como en varios municipios de la provincia.

Almería capital arranca su temporada navideña este viernes 5 con el tradicional encendido de luces. A partir de esa fecha, se pone en marcha una ambiciosa programación promovida por el Ayuntamiento que, para estos días de puente entre el 5 y el 8 de diciembre, combina exposiciones, espectáculos, mercadillos, ocio familiar y distintas atracciones, muchas de ellas permanentes a lo largo del puente y más allá.

Belén Municipal

Entre las propuestas que comienzan el 5 de diciembre destacan el Belén Municipal, el mercado navideño en la Avenida Federico García Lorca, el parque de Navidad en el Puerto de Almería, un carrusel navideño en Puerta de Purchena, y una pista de patinaje sobre hielo en el Mirador de la Rambla.

Junto a ello, un espectáculo de música y luz en la Plaza de la Catedral ofrecerá funciones a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas; mientras que el Parque Nicolás Salmerón acogerá cuatro pases diarios, a las 18:30, 19:30, 20:30 y 21:30, de su tradicional animación luminosa.

Pasacalles

El arranque del fin de semana se completa con un variado programa de actividades puntuales. El viernes 5 hay mucho que elegir. A las 18:00 horas saldrá un pasacalles desde Puerta Purchena, con el espectáculo 'El Secreto de las Hadas' de Jauja Espectáculos y la Compañía Maral; una fiesta-animación 'Canta la Navidad' en la Plaza de la Catedral desde las 18:30 horas; y a las 19:00 horas el citado encendido oficial de luces, acompañado por el concierto navideño a cargo del Coro Gospel It.

Para quienes buscan algo diferente, se ofrece una visita guiada al Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí, previa inscripción, mientras por la noche, a las 21:00 horas, el Teatro Apolo acoge el XII Festival Internacional Morada Sónica con Yexza Lara y Alfredo Costa Monteiro (entrada 15 euros).

El sábado 6, además de una nueva visita al yacimiento a las 11:00 h, los amantes de la ópera tienen una cita en el Auditorio Maestro Padilla con la representación de La Traviata a las 20:30 horas. Ese mismo día y el domingo 7 se celebra el Torneo Ciudad de Almería de Balonmano en el Pabellón Antonio Rivera, con selección autonómica en competición.

Arte para todos: acuarelas y Playmobil

Los amantes de la pintura tienen una cita con las obras finalistas de la primera feria internacional de arte ALMA, que reúne a artistas de 23 países. La exposición se podrá visitar en el Auditorio Maestro Padilla, del 5 de diciembre al 7 de enero.

Para las familias y nostálgicos, la tradicional muestra de Playmobil de la Asociación Argar abre en el Paseo de Almería, 57. Se podrá visitar del 5 de diciembre al 5 de enero. Además de un recorrido espectacular, la entrada contribuye a la causa solidaria de la entidad.

El fin de semana también viene fuerte en clave musical, con un tributo a Rafaela Carrà en el Teatro Cervantes, este sábado 6, a las 21 horas, dentro de la programación cultural municipal.

Por su parte, la Diputación de Almería ha desplegado una amplia programación cultural navideña por toda la provincia, con conciertos, teatros, pasacalles y muestras. Entre las localidades con actividades este puente destacan Fiñana, Purchena, Santa Fe de Mondújar, Nacimiento, Antas, Benahadux, Bentarique, Alicún, Paterna del Río, Gérgal, Garrucha, La Mojonera y Los Gallardos, entre otros.

Teatro familiar para aprovechar el puente

El Teatro Cervantes ofrece doble propuesta infantil. Por un lado, 'Me quedo solo en casa', musical basado en la película Solo en casa, el viernes 5 de diciembre a las 18.00 horas, y 'Papá Noel, misión salvar la Navidad', con un Grinch dispuesto a sabotear las fiestas, el domingo 7, también a las 18.00 horas.

Cine: apuesta por el talento español

Los cines de la provincia reciben varios estrenos nacionales destacados, como 'Golpes', con Luis Tosar y Jesús Carroza, un thriller de tensión familiar entre un policía y su hermano a punto de salir de prisión, 'Papeles', con Carlos Bardem y Ana Méndez, inspirada en los Papeles de Panamá, 'Playa de Lobos', con Dani Rovira y Guillermo Francella, una comedia con trasfondo dramático ambientada en un chiringuito, y 'Me has robado el corazón', protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara, con la presencia siempre solvente de Luis Zahera.