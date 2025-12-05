Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Desde este fin de semana ya se podrán ver belenes en múltiples ubicaciones.

La programación navideña despega en Almería con un puente repleto de actividades

Luces, ferias, conciertos, exposiciones y cine para disfrutar del 5 al 8 de diciembre

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:21

Comenta

El puente de diciembre llega cargado como un saco de regalos en toda la provincia de Almería. Entre encendidos navideños, ferias de atracciones, exposiciones, mercadillos, ... conciertos, teatro y estrenos de cine, la oferta es tan amplia que hay que planificar bien para no perderse nada. Aquí va una selección de planes imprescindibles para aprovechar cada día, desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de diciembre, tanto en la capital como en varios municipios de la provincia.

