Los productos que nadie esperaba en la sección de mujer de un establecimiento de la capital Una tabla de planchar y un tendedero acaban colocados en la ubicación, causando sorpresa y comentarios humorísticos entre los clientes

E. Gabriel Llanderas Almería Martes, 12 de agosto 2025, 18:50 Comenta Compartir

Una tabla de planchar y unos tendederos de ropa no son, en principio, artículos que uno espere encontrar junto a cinturones, carteras o sombreros de mujer. Sin embargo, eso es exactamente lo que se han topado algunos clientes esta semana en la sección de mujer de un conocido establecimiento de Almería capital. Y como era de esperar, la escena no ha pasado desapercibida.

Dichos artículos aparecían apoyados en un espacio del área destinada a mujer en el nuevo establecimiento Action que ha abierto en la capital almeriense el pasado 31 de julio. La imagen, que algunos clientes no han dudado en fotografiar, ha generado sorpresa, pero, sobre todo, buen humor, porque la mayoría no le dan importancia al hecho y lo achacan a un despiste o a falta de espacio para colocar estos artículos. Hemos consultado con Action para preguntar las causas de la ubicación de esos productos en la sección destinada a mujeres, sin que se haya recibido una respuesta al respecto.

Aunque todo apunta a un simple error logístico o a un traslado provisional de mercancía, el hecho de que los productos hayan terminado en ese espacio concreto ha despertado comentarios sobre estereotipos de género y roles tradicionales. «Es probable que alguien los haya dejado ahí de forma puntual, pero no deja de ser curioso que acaben justo en la sección de mujer», señalaba una compradora.

Otros, sin embargo, han preferido tomárselo como una anécdota más del ajetreo diario que vive cualquier gran superficie y más aun de una como esta, que acaba de abrir sus puertas y lleva poco más de una semana en funcionamiento.

Una imagen que invita a reflexionar y a sonreír

Más allá de la posible polémica, lo cierto es que el contraste visual entre los productos de hogar y la moda femenina ha generado una estampa que no deja indiferente. Entre quienes la observaban en los pasados días, las reacciones iban desde la sorpresa hasta la risa contenida.

No se sabe cuánto tiempo permanecerán allí la tabla y los tendederos, pero si algo han demostrado es que, a veces, un simple despiste logístico puede generar controversia. En una época marcada por las redes sociales y por la inmediatez con la que todos comentamos cuestiones de actualidad, resulta fundamental prestar atención a los pequeños detalles.

Una imagen fuera de contexto, una decisión poco meditada o una simple colocación desafortunada pueden ser fácilmente malinterpretadas y convertirse en el centro de una polémica viral. La sensibilidad social es cada vez mayor y, aunque muchas veces las reacciones surgen desde el humor, también pueden derivar en críticas. Por eso, cuidar estos aspectos no es solo una cuestión estética, sino de comunicación responsable.

Temas

Humor