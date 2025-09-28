¿Qué productos comercializa Almería con Israel?

M. C. Callejón Almería Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

¿Y qué es lo que Almería exporta a Israel? Principalmente, productos agroalimentarios, con una evolución de 1,4 millones en 2022, 70.000 euros en 2023, 1,3 millones en 2024 y 1,4 millones de enero a julio de 2025, seguido de bienes de consumo (145.000, 123.000, 107.000 y 28.000 euros en los mismos periodos); y productos industriales y tecnología, que es la partida de mayor inversión israelí, con 17,1 millones en 2022, 15,9 millones en 2023, 21,2 millones en 2024 y 13,6 millones en los primeros siete meses de este año.

A estas mercancías le siguen otras manufacturas de porcelana o barro; artículos de hormigón, yeso y cemento; semillas; productos de la molinería; almendra y avellana; materias primas y manufacturas de la piedra; otras rocas ornamentales; granito y sus manufacturas para la construcción; protección de cultivos; y conservas vegetales, en el ranking del 'Top 10'.

En cuanto a las importaciones, Almería compra a este país del Sudoeste asiático productos agroalimentarios, bienes de consumo y productos industriales y tecnología que sumaron 35,5 millones en 2022, 40,2 millones en 2023, 41,7 millones en 2024 y 22 millones de enero a julio. Y, principalmente, se trata de química inorgánica, materias primas y manufacturas de la piedra, semillas y animales vivos, en mayor medida, así como tejidos para confección, otros productos de origen animal, envases y embalajes de plástico, instrumental médico y quirúrgico, productos de fundición de hierro y minerales metálicos y no metálicos.

De los 56 países a los que exportan las provincias de Almería, Israel ocupaba el puesto 29º en 2022 en cuanto al valor de sus ventas, mientras que en 2023 subió al 28ª, la misma posición que mantuvo en 2024, si bien, este año se sitúa, según los datos provisionales hasta julio, en el 23º.

En cuanto a las importaciones, el país regido por Benjamín Netanyahu ocupaba el puesto 13º en las ventas de productos a la provincia de Almería. Subió a la 12ª posición en 2023 y se mantuvo en 2024; y, en 2025, ha ascendido hasta la 11ª.

