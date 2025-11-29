Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Unos lotes de sopa de sobre de esta marca han sido retirados del mercado.

Este es el producto que han retirado de los supermercados por contener ingredientes tóxicos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición alerta de dos lotes peligrosos

E. Gabriel Llanderas

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:48

Comenta

Ahora que el frío aprieta, tomar una sopa caliente es una receta idónea para entonar el cuerpo y entrar en calor. Sin embargo, quienes hayan ... comprado recientemente sopas de sobre o tengan pensado hacerlo, deben tener en cuenta una información de calado. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta que afecta directamente a los consumidores almerienses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

