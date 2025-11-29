Este es el producto que han retirado de los supermercados por contener ingredientes tóxicos

Ahora que el frío aprieta, tomar una sopa caliente es una receta idónea para entonar el cuerpo y entrar en calor. Sin embargo, quienes hayan ... comprado recientemente sopas de sobre o tengan pensado hacerlo, deben tener en cuenta una información de calado. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta que afecta directamente a los consumidores almerienses.

Dos lotes de la sopa de pollo con fideos de Knorr han sido retirados del mercado tras detectarse pequeñas piezas de metal y restos de caucho en algunos sobres. El aviso ha llegado a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), después de que la propia empresa lo ha detectado en sus controles internos de calidad.

Según la información difundida por AESAN, los lotes afectados tienen fecha de caducidad de abril de 2027 y han sido distribuidos en varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, por lo que supermercados y hogares de Almería podrían tener el producto en sus estanterías.

Cómo identificar los sobres afectados

El producto retirado es un formato muy habitual en las compras familiares. Es una sopa de pollo con fideos marca Knorr en sobre de 63 gramos. Los lotes afectados son 527922C93 y 528022C93.

Aunque los sobres puedan parecer normales a simple vista, se recomienda revisar la numeración exacta del lote y la fecha de caducidad para descartar cualquier riesgo. Las autoridades recuerdan que los fragmentos detectados pueden suponer un peligro físico para el consumidor.

Qué deben hacer los consumidores en Almería

Se insta a no consumir el producto si coincide con los datos de la alerta. AESAN aconseja revisar la despensa sin prisa, comprobar cada sobre y localizar la numeración del lote. En caso de tener alguno de los sobres afectados, debe retirarse inmediatamente del uso doméstico.

Lo más recomendable es llevarlos al establecimiento donde se adquirieron para solicitar la devolución del importe o su sustitución por otros productos no afectados. Los comercios tienen la obligación de retirar el producto de forma coordinada con el Sistema de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que en España gestiona este tipo de incidencias.

Por qué se ha activado la alerta

Las alarmas han saltado gracias al autocontrol rutinario de la fábrica rumana de Knorr, donde se han detectado materiales extraños en la línea de producción. Tras el hallazgo, la empresa ha notificado inmediatamente el caso a las autoridades locales, lo que ha puesto en marcha el mecanismo europeo de alerta alimentaria. El sistema RASFF ha trasladado el aviso al resto de países y, en España, el SCIRI ha informado a todas las comunidades autónomas para proceder a la retirada del mercado.

Este tipo de alertas, relativamente frecuentes en productos procesados, busca garantizar que ningún alimento potencialmente peligroso llegue a los consumidores y se mantenga la seguridad alimentaria en todos los canales de distribución.

Llamamiento a la calma y revisión preventiva

Aunque este tipo de incidencias genera preocupación, las autoridades sanitarias piden calma y recuerdan que el sistema de alertas funciona justamente para prevenir riesgos mayores. Los consumidores almerienses solo deben revisar su despensa, comprobar los datos del producto y actuar en caso de coincidencia.