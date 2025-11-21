La producción de huevos en Almería ante la subida histórica de precios por la gripe aviar

El precio del huevo atraviesa uno de los momentos más tensos de su historia en España. En apenas un año, la docena ha alcanzado máximos ... hasta superar los cinco euros en algunos supermercados, con incrementos superiores al 20% y una tendencia al alza favorecida tanto por la gripe aviar como por factores de mercado y de una demanda con un crecimiento sostenido en los últimos años. En ese escenario, la producción avícola de Almería ayuda a comprender cómo está respondiendo Andalucía a una situación marcada por el encarecimiento, el sacrificio masivo de aves y la presión de los consumidores.

Almería alberga 61.881 gallinas ponedoras y una producción total de 1.273 miles de docenas, situándose como la segunda provincia andaluza con menor censo, solo por encima de Jaén. A pesar de ello, la provincia sobresale por un elemento clave: la productividad.

Un rendimiento destacado en gallina ponedora selecta

La categoría de gallina ponedora selecta, asociada a sistemas intensivos y de mayor control, es donde Almería encuentra su ventaja competitiva. Con 32.319 aves, genera 781 miles de docenas y alcanza un rendimiento de 289,98 huevos por ave, cifra superior a la media andaluza (275,11) y solo ligeramente inferior a la de Jaén.

Este rendimiento, muy por encima del de provincias con un censo mucho mayor como Sevilla o Granada, consolida a Almería como un territorio especializado, capaz de maximizar su producción pese a contar con menos explotaciones.

El punto débil: la producción campera

La otra cara de la moneda es la gallina ponedora campera, donde la provincia presenta el rendimiento más bajo de toda Andalucía: 200,12 huevos por ave, frente a una media regional de 217,19. Con 29.562 aves camperas y 493 miles de docenas producidas, este segmento penaliza el rendimiento global de la provincia.

Como resultado, el rendimiento total de Almería se sitúa en 246,86 huevos por ave, muy por debajo de la media regional de 268,76, y solo por delante de Córdoba.

Contraste con el resto de Andalucía

En el panorama andaluz, el contraste es evidente. Sevilla lidera con más de un millón de ponedoras y 22.964 miles de docenas, actuando como epicentro regional. Le siguen Málaga, Huelva, Granada y Cádiz, con volúmenes intermedios. Almería, con su censo moderado, aporta menos peso al total autonómico, pero destaca en eficiencia selecta. No registra producción en aves no convencionales como pavas, patas u ocas, categorías marginales a nivel regional.

Un mercado desbordado por la crisis sanitaria y la demanda

El contexto económico explica por qué estos datos cobran especial relevancia. En los últimos meses, el mercado español ha experimentado una escalada sin precedentes en el precio de los huevos, impulsada por la gripe aviar, el sacrificio de millones de aves y la especulación en algunos tramos de la cadena. El precio en origen ha superado los tres euros por kilo y la docena convencional se acerca ya a los cinco euros, mientras la ecológica puede rondar los seis o incluso seis y medio.

A esta presión se suma otro factor clave, la demanda no deja de crecer. El huevo se ha convertido en un alimento básico, accesible y rico en proteínas, lo que lo convierte en un recurso habitual en tiempos de inflación. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, el consumo per cápita se sitúa en 9,13 kilos por habitante y año, niveles que no se veían desde el pico de 2020.

Almería, entre la eficiencia y la vulnerabilidad

En este escenario, Almería se mantiene como una provincia con una estructura productiva pequeña pero eficiente en su segmento selecto, lo que le permite aportar valor añadido dentro del contexto andaluz. Sin embargo, su bajo rendimiento en la producción campera limita su peso total en un mercado que, hoy más que nunca, vive pendiente de cada variación sanitaria, económica y de consumo.