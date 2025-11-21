Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El precio de los huevos no para de crecer aunque su consumo también sigue al alza.

La producción de huevos en Almería ante la subida histórica de precios por la gripe aviar

La provincia mantiene un censo moderado, en un momento en el que el mercado sufre tensiones por la crisis sanitaria y el aumento de la demanda

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:06

Comenta

El precio del huevo atraviesa uno de los momentos más tensos de su historia en España. En apenas un año, la docena ha alcanzado máximos ... hasta superar los cinco euros en algunos supermercados, con incrementos superiores al 20% y una tendencia al alza favorecida tanto por la gripe aviar como por factores de mercado y de una demanda con un crecimiento sostenido en los últimos años. En ese escenario, la producción avícola de Almería ayuda a comprender cómo está respondiendo Andalucía a una situación marcada por el encarecimiento, el sacrificio masivo de aves y la presión de los consumidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  2. 2 El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia
  3. 3 Puente fija 2027 para completar el tramo entre Almería y la frontera francesa del Corredor Mediterráneo
  4. 4 Paradela: «Vamos a impulsar la indicación geográfica protegida del Mármol de Macael»
  5. 5 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  6. 6 «Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempañado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería»
  7. 7 El PP de Almería pone fin a su silencio: Fernández-Pacheco y Repullo comparecen este viernes
  8. 8 Adra restablece el suministro de agua y levanta las restricciones gracias a un nuevo convenio con regantes
  9. 9 El PSOE pide la dimisión de los tres cargos del PP detenidos: «No pueden seguir representando a los almerienses»
  10. 10 Directo | Rueda de prensa de Antonio Repullo y Ramón Fernández Pacheco desde Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La producción de huevos en Almería ante la subida histórica de precios por la gripe aviar

La producción de huevos en Almería ante la subida histórica de precios por la gripe aviar