La procesión extraordinaria de la Macarena en 2026 que ha quedado en un conato La Cofradía había pactado con las Siervas una procesión para su 150 aniversario que llevaría su imagen mariana hasta Eduardo Pérez, pero el obispo la ha frenado a última hora tras un visto bueno provisional

Aroa García Almería Viernes, 17 de octubre 2025, 13:13

Era la sorpresa que los 'macarenos' tenían preparada para este otoño. En la tarde de ayer, la Hermandad de la Macarena tenía previsto someter a votación, en Cabildo de Hermanos, la invitación cursada por las Siervas de María para que la imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena participara en una procesión que se estaba organizando. Sin embargo, la votación nunca llegó a celebrarse.

Durante el Cabildo, el párroco y consiliario de la Hermandad, Ramos Garrido Domene, comunicó a los hermanos que no era necesario adoptar decisión alguna, ya que había recibido la notificación de que la procesión había sido anulada por el obispo de la diócesis, Antonio Gómez Cantero. Según explicó, aunque el proyecto había sido autorizado inicialmente, el permiso fue revocado «por motivos que se desconocen».

La procesión estaba prevista para conmemorar el 150 aniversario de la llegada a Almería de las Siervas de los Pobres, y era la propia orden religiosa la encargada de su organización. De hecho aparecía en el panfleto con los eventos que el convento tenía preparados para esta fecha de tanto renombre. Las Siervas habían invitado a participar tanto a la Hermandad de la Macarena, como a la Hermandad del Perdón y a la Mayordomía de la Santa Cruz, solicitando su colaboración para hacer posible la salida procesional.

El proyecto contemplaba una procesión el 23 de mayo de 2026, en la que participarían las imágenes de Santa Soledad Torres Acosta —fundadora de la orden—, San Juan Bautista y San José Obrero. Estaba pendiente de aprobarse la inclusión de María Santísima de la Esperanza Macarena, que incluso contaba ya con un itinerario definido: desde la Parroquia de San Ildefonso hasta la calle Eduardo Pérez, donde se ubica la casa de las Siervas. El recorrido, ya aprobado previamente, incluía un trayecto similar al de una procesión de Miércoles Santo macareno.

El plan organizativo estaba tan avanzado que ya se conocía incluso el acompañamiento musical, con dos formaciones confirmadas: la Banda de Cornetas y Tambores de Santa Cruz de Almería y la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar de Huércal de Almería. En caso de aprobarse la participación de la Esperanza Macarena, se contemplaba además la presencia de la Asociación Cultural Banda de Música de Torredonjimeno, de Jaén.

No obstante, el proyecto ha quedado totalmente paralizado tras la decisión del obispo de Almería, quien, pese a haber concedido inicialmente su autorización, decidió en la jornada de ayer que la procesión no debía llevarse a cabo.