Pro Derechos Humanos alerta sobre la «privatización» de la integración social

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) presentó ayer –coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre– ... su informe 'Pobreza Sur 2025: Sin hogar e invisibles a la vista de todos', en el que la oenegé abunda en la situación del sinhogarismo en Andalucía. Para elaborar dicho documento, la organización solicitó información a los ayuntamientos de todas las capitales de la comunidad autónoma.

Sin embargo, según explicó ayer Diego Boza, coordinador general de la Apdha, la colaboración no ha sido general. «Parece que los ayuntamientos andaluces están más preocupados en ocultarlos de la vista pública, alejándolos de las zonas más turísticas de nuestras ciudades, que por brindarles la atención que merecen», lamentó, si bien, detalló que los consistorios de Almería, Huelva y Jaén remitieron «toda o, al menos, una parte de la información» demandada en amparo a la Ley de Trasparencia.

Una de las principales conclusiones extraídas por la Apdha en base a las informaciones recibidas desde estas tres ciudades andaluzas es que existe «un patrón claro». «Los ayuntamientos descargan en entidades del tercer sector la responsabilidad real de acoger, acompañar y sostener a las personas sin hogar, mientras se reservan funciones de coordinación, firma de protocolos y algún dispositivo de emergencia», recoge 'Pobreza Sur 2025'.

En el caso concreto de la capital almeriense, refiere dicho texto que el Ayuntamiento capitalino «pone cifras al modelo de externalización: más de 27 millones de euros bajo el paraguas de 'Integración Social', donde el Centro Municipal de Acogida y las personas sin hogar se diluyen entre dependencias, ayudas a domicilio, drogodependencias y múltiples convenios con entidades privadas».

A juicio de la Apdha, los importes que se destinan a personas sin hogar –que relaciona con el contrato del Centro Municipal de Acogida, los convenios con Accem y con otras entidades específicas– «son una parte muy limitada del total, lo que muestra que, mientras se llenan páginas de presupuesto, la inversión directa en garantizar techo y derechos sigue siendo marginal respecto a otras partidas».

Esta forma de proceder, tiene, para la asociación responsable del informe, «una consecuencia directa: el derecho a la vivienda, a la protección social como la sanidad se convierte en un 'servicio privatizado' condicionado por subvenciones, proyectos temporales y la capacidad del voluntariado, en lugar de ser una obligación pública garantizada, estable y exigible».

Los 'invisibles'

Llama la atención la Apdha sobre la imprecisión que observa en las cifras oficiales del «Instituto Nacional de Estadística(INE) y las estadísticas locales» sobre la atención a personas sin hogar en España. «No distinguen con claridad entre personas sin hogar de larga duración, migrantes recién llegados o solicitantes de asilo, de modo que todo se mezcla en una misma categoría asistencial». Algo que, según esta organización, «permite a los ayuntamientos esconder, tras cifras globales y medias de ocupación, el hecho de que hay personas que nunca pisan un recurso, que duermen en portales, coches, naves y casas ruinosas, y que no existen ni en sus documentos ni en sus discursos». De ahí la descripción de 'invisibles' del título del informe presentado ayer.

En esta ocasión, Almería –generalmente presente en los informes sobre pobreza– no está entre los principales territorios analizados por la Apdha. Provincia caracterizada (sobre todo en zonas agrícolas) por la presencia de personas extranjeras en extrema vulnerabilidad, sí que se pueden relacionar con la realidad almeriense algunas de las circunstancias que la Apdha trata para analizar el importante aumento de personas sin hogar, que sitúa en un 57% en dos años.

Y es que, cita, directamente a los jóvenes extutelados como «uno de los ejemplos más brutales de esta irresponsabilidad institucional»: «Muchos acaban incorporándose de golpe a las cifras del sinhogarismo, pasando de ser 'menores protegidos' a 'adultos sin hogar' en cuestión de semanas, sin que exista una política clara municipal que asuma esa transición como una obligación propia y no como un problema ajeno».

De manera similar se actúa, según la Apdha, con las personas migrantes y solicitantes de asilo, que «se utilizan como explicación cómoda para justificar la presión sobre los recursos, pero rara vez se acompaña esa narrativa de una planificación seria de vivienda, regularización de empadronamientos o acceso real a derechos».

Como conclusión a los informes de los tres ayuntamientos que han respondido a su demanda, la entidad social valor que «muestran algo que ningún discurso institucional reconocerá abiertamente: los ayuntamientos han renunciado a liderar la lucha contra el sinhogarismo y han convertido la respuesta en una suma de parches asistenciales, externalizados y mal coordinados». Considera la Apdha que, finalmente, «el peso recae en entidades, que hacen un trabajo imprescindible, pero que no pueden ni deben sustituir a la administración en la garantía de derechos fundamentales».

Indica el documento que la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo 2023-2030 y el acuerdo marco estatal «señalan de forma explícita que las entidades locales deben garantizar la cobertura de necesidades básicas y liderar una respuesta integral junto a vivienda, empleo y garantía de ingresos».

«Cuando un ayuntamiento no tiene red propia suficiente de recursos, no dispone de protocolo de recuento, ni siquiera contesta a solicitudes de información, está incumpliendo el mandato político y ético que se le reconoce, y está trasladando el costo humano del sinhogarismo a las propias personas afectadas y a las organizaciones que intentan suplir su inacción», critica la Apdha.

57% más de sin hogar

Diego Boza y Macarena Olid, coordinador general y vicecoordinadora de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), presentaron ayer el 'Informe Pobreza Sur 2025: Sin hogar e invisibles a la vista de todos. Boza incidió en que «el sinhogarismo constituye la forma más extrema de exclusión social» y alertó de que «el aumento de hasta un 57% del número de personas sin hogar en tan solo dos años es tan solo la punta del iceberg de un problema mucho más grave».

También puso el foco sobre «la invisibilidad que sufre este colectivo en situación de vulnerabilidad» y denunció «no solo la falta de recursos públicos para brindarles una atención digna, sino también las medidas arquitectónicas agresivas, las actuaciones policiales y las sanciones que sufren por parte de las administraciones públicas».

Por su parte, Macarena Olid, recalcó que «el perfil de las personas sin hogar ha evolucionado significativamente». «Antes de 2007 asociábamos a las personas sin hogar un perfil vinculado a problemas de salud mental, adicciones y situaciones de exclusión social prolongadas en la trayectoria vital de quienes padecían situaciones de sinhogarismo –dijo– y, a partir de 2007, con una crisis económica que dejó sin empleo a miles de personas y provocó asimismo miles y miles de desahucios, pudimos observar cómo numerosas personas que antes jamás lo hubieran imaginado acababan viviendo en situación de calle». Para Olid «la actual crisis de la vivienda, los recortes y la precarización de la vida nos está llevando a una situación aún peor».

«A pesar de que la mayoría de personas en esta situación son hombres, las cifras oficiales apuntan a un significativo aumento de mujeres e incluso de familias con hijos e hijas muy pequeños a su cargo», denunció y recordó que «un 46,2% de las familias con hijos menores a su cargo están riesgo de pobreza, como también lo está el 45,8% de quienes viven de alquiler o el 64,8% de las personas en situación de desempleo».