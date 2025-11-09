'El prisionero de la mariposa': el paso por la cárcel de Miguel Ángel Santiago

Al poco de ingresar en la prisión de El Acebuche, «asustado y perdido», una profesora le entregó una libreta y un bolígrafo. «Me dio la ... vida», recuerda Miguel Ángel Santiago, que empezó a escribir de inmediato. Escribía a todas horas, como el que respira. Entonces recordó aquel programa de televisión en el que Jesús Quintero charlaba con presos, y la página en blanco le pareció una oportunidad. Miguel Ángel entrevistó a una veintena de presos, a funcionarios, a trabajadores sociales y psicólogos, y también al director de la cárcel, incluso al cura. «Quería contar lo que se siente allí desde todos los puntos de vista. Quería escribir la crónica de mi paso por la cárcel». Así nació 'Abatido por una mariposa' (Editorial Círculo Rojo).

Miguel Ángel Santiago (Almería, 1992) es periodista. Lo era cuando le detuvieron, poco después de cubrir el Orgullo Gay para la televisión de El Ejido, antes de que le sentenciaran a seis meses de prisión. «Cuando me acercaba a otros presos, les pedía que me contaran su historia, su verdad. Nunca entro a juzgar si es verdad o mentira, ellos estaban deseando ser escuchados y hablar. Y eso hice, escuchar como periodista, que es mi profesión». Santiago recuerda su propia historia, cuando se enamoró de un chico en 2022. «Le llamaba mariposa, como mote cariñoso».

«Era muy celoso. Me prohibía que saliera con otros amigos, que hiciera otras cosas, pero yo siempre volvía porque le quería». Un día discutieron y su pareja le denunció por acoso. «Me pusieron una orden de alejamiento. Y esa noche dormí en el calabozo».

Unos meses más tarde, sigue Santiago, cubriendo el Orgullo Gay en el Teatro Cervantes de Almería, se lo encontró. «Vino a verme. Me besó. Se había tatuado una mariposa en el antebrazo para no olvidarme... Volvimos a quedar, a pesar de la orden. Le conté que había conocido a otra persona y él, la mariposa, se enfureció y me denunció por saltarme la orden. Me detuvieron y me cayeron seis meses de prisión».

El 2 de enero de 2024, Miguel Ángel Santiago ingresó en la prisión de El Acebuche. «Entré en el módulo educativo. Allí me dieron la libreta y el boli. Empecé a plasmar lo que sentía: el daño que le estaba haciendo a mi familia, la traición, la rabia y la impotencia...». Y luego llegaron las entrevistas. «Quería contar todos los puntos de vista: el reo, el carcelero, el que evalúa, el que da fe...». En total, veinte presos y otros tantos cargos del centro. «El libro se completa con los poemas que escribía allí porque tenía el alma partida».

En su estancia en el módulo educativo, se ofreció a ayudar en las clases de Lengua para hablar de periodismo. «A la profesora le pareció muy buena idea y les expliqué cómo funcionan los medios. Dar clase de mi profesión me sirvió para sentirme normal. Se agradecía». Finalmente, a los tres meses de condena le dieron el tercer grado y aquellas entrevistas y poemas que escribió en la prisión se convirtieron en los peldaños de una crónica de largo aliento, 'Abatido por una mariposa'. «No, no es una venganza. Escribo por necesidad».

Miguel Ángel Santiago es el protagonista del último capítulo de la serie de podcast de periodismo narrativo de Vocento 'Fuera del Radar'. ¿Cómo afrontar que tu vida cambie por completo de la noche a la mañana? ¿Qué se siente al pasar la primera noche en la cárcel? De ello, y mucho más, habla el almeriense durante una intimísima entrevista disponible en este diario digital.