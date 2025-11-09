Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miguel Ángel Santiago, con su libro 'Abatido por una mariposa'. R. I.

'El prisionero de la mariposa': el paso por la cárcel de Miguel Ángel Santiago

'Fuera del Radar', podcast de Vocento, entrevista al autor almeriense, quien narra, en primera persona, su historia de amor, traición, invención y privación de libertad

J. E. Cabrero / A. A.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:18

Comenta

Al poco de ingresar en la prisión de El Acebuche, «asustado y perdido», una profesora le entregó una libreta y un bolígrafo. «Me dio la ... vida», recuerda Miguel Ángel Santiago, que empezó a escribir de inmediato. Escribía a todas horas, como el que respira. Entonces recordó aquel programa de televisión en el que Jesús Quintero charlaba con presos, y la página en blanco le pareció una oportunidad. Miguel Ángel entrevistó a una veintena de presos, a funcionarios, a trabajadores sociales y psicólogos, y también al director de la cárcel, incluso al cura. «Quería contar lo que se siente allí desde todos los puntos de vista. Quería escribir la crónica de mi paso por la cárcel». Así nació 'Abatido por una mariposa' (Editorial Círculo Rojo).

