A prisión los dos detenidos por el tiroteo mortal de Berja

La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 3 de El Ejido, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza de los dos detenidos como presuntos autores de los disparos efectuados el pasado 2 de mayo junto a la gasolinera de Berja donde falleció Jonathan, de 37 años.

Esta decisión de la letrada atiende a la petición de Fiscalía y la acusación particular asignada al despacho Aránguez Abogados, encargados del caso de Juana Rivas. A los ahora reclusos se les acusa de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.

Según indican desde el despacho, los detenidos, M. A. F. C. y C. J. F .C, han pasado hoy a disposición del juzgado de guardia de El Ejido. No obstante, la causa continúa bajo secreto por orden del Juzgado de Instancia e Instrucción número 1 de Berja, a cuyo favor se inhibirá el juzgado que ha ordenado la privación de libertad de los dos detenidos.

«A las ocho de la tarde a los investigados por el crimen de 'Jony' y del intento de asesinato de uno de sus hermanos han sido notificados sobre su ingreso en prisión provisional sin posibilidad de eludirla prestando fianza», apuntan. Así, han sido trasladados al Centro Penitenciario de El Acebuche por la Guardia Civil.

Desde Aránguez Abogados aseguran que «una concluyente investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el impecable trabajo de la Fiscalía y la eficiente agilidad del juzgado de guardia han puesto fin a una importante fase preliminar de uno de los crímenes más violentos de la última década en Almería».