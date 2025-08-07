En prisión el acusado de disparar a un hombre en el barrio de Torrecádenas Las primeras pesquisas apuntan a que trató de agredir a su expareja en la calle y acabó por disparar al hombre que la acompañaba cuando se interpuso entre ambos

E. P. Jueves, 7 de agosto 2025, 17:19

El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, en funciones de guardia, ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre arrestado el lunes tras supuestamente disparar con un arma de fuego a otro varón en el barrio de Torrecárdenas.

El arrestado está investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio y otro de violencia de género, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las investigaciones apuntan a que el ahora arrestado trató de agredir a su expareja en plena vía pública. La intervención de un segundo varón, supuestamente vinculado también a la mujer, habría desencadenado una pelea que terminó con el uso del arma de fuego.

El suceso tuvo lugar sobre las 18 horas en una calle próxima al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde el presunto agresor efectuó al menos dos disparos en un incidente que estaría relacionado con un «triángulo amoroso». La víctima tuvo que ser evacuada con heridas de bala al mismo centro hospitalario.

El presunto autor de los disparos, que también sufrió lesiones de carácter leve, fue localizado y detenido poco después por agentes de la Policía Local con el apoyo de la Policía Nacional, gracias a la descripción aportada por varios testigos.