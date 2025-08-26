Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A prisión, un vecino de Almería acusado de comprar ropa de marca con billetes falsos de 100 euros

La investigación se inició a primeros de julio, cuando se detectó la aparición de varios billetes falsos en establecimientos de la ciudad de Murcia

Europa Press

Almería

Martes, 26 de agosto 2025, 11:38

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Almería acusado de introducir billetes falsos de 100 euros mediante la adquisición de ropa de marca en pequeños y grandes comercios de ciudades cercanas como Murcia y Málaga, por lo que un juez ha ordenado su ingreso en prisión preventiva.

Durante el registro de su domicilio, los agentes han intervenido distintas prendas de vestir de marcas de prestigio así como dos teléfonos móviles que han sido intervenidos como parte de la investigación a fin de esclarecer el origen de la moneda falsificada.

Según ha indicado la Comisaría de Murcia en una nota, el hombre se desplazaba en vehículo de alquiler a distintas municipios y realizaba compras en pequeños y grandes comercios para 'colar' los billetes falsificados.

La investigación se inició a primeros de julio, cuando se detectó la aparición de varios billetes falsos en establecimientos de la ciudad de Murcia. Las pesquisas policiales permitieron identificar al presunto autor, un joven residente en una localidad costera de Almería.

Durante los seguimientos realizados, los agentes constataron que el investigado adoptaba numerosas medidas de seguridad para dificultar su localización, tanto en sus desplazamientos en coche como al transitar a pie por la vía pública.

Tras su identificación y localización, los agentes arrestaron al presunto autor de las falsificaciones y se llevó a cabo un registro en su vivienda. Sobre el arrestado, tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

