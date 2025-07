El primero de los locales de hostelería en Puerto-Ciudad abrirá en 2026

Clemen Solana Martes, 29 de julio 2025, 14:24 | Actualizado 14:55h. Comenta Compartir

La conocida transformación urbana de Almería parece no tener fin. Y es que las obras no cesan en el Muelle de Levante. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha presentado esta mañana el diseño para los tres locales dentro del proyecto Puerto-Ciudad. Si bien la intención es ejecutar la primera fase, la colindante al edificio administrativo de la sede de la APA, antes de diciembre de 2025, el primero de los establecimientos no verá la luz hasta el primer trimestre de 2026. El proyecto de integración finalizará al término de 2028, según ha contado Soto.

A pesar de los múltiples usos que Soto ha comentado en la presentación -deportivo, cultural y comercial-, la realidad de estos locales se encamina hacia la restauración. Según ha señalado la presidenta, este es el uso que «demandan» los ciudadanos y que requiere una zona para estar «viva», por lo que se priorizará para la adjudicación.

Diseño con faltas de sombra

Como bien muestran los primeros bocetos, el diseño de los locales consta de 150 metros cuadrados de planta baja destinada a cocina, almacenaje, servicios y aseos. Sobre esta, se ubica la terraza, de misma superficie, y conectada por un ascensor. Los siguientes 300 metros cuadrados se construyen alrededor de la planta principal que podrán ir «cubiertos o no», según ha añadido Javier de Simón, arquitecto de 'J2', empresa resultante del concurso público para diseñar los bocetos.

Las críticas hacia la inexistencia de sombras en los proyectos de obra de la capital no han conseguido relevancia en el de Puerto-Ciudad. Sólo se conciben unas pérgolas desmontables por local. A pesar del dato, Soto ha comentado que, dentro de las «características» de un muelle, se ha «intentado» crear las zonas de sombras «posibles». De esta forma, la presidenta ha abogado por una isla de vegetación «transitable» con mobiliario urbano que ofrece «sombra». «Una de las cuestiones por los que se ha elegido este diseño es porque hay mucha zona de sombra en torno al mismo», ha apostillado.

El diseño de los locales no dista de la nueva fachada del edificio administrativo de la APA. A razón de 180.000 euros por local como límite presupuestario, la idea se asemeja a la de un «barco contemporáneo» con planos inclinados y colores claros con predominio del blanco. La licitación se otorgará por un periodo de 30 años, una vez finalice la adjudicación de la fase principal. Según Soto, la cuantía del precio de los locales se basa en un «atractivo» para que no queden desiertos.

El terminado del conjunto, de una hectárea, conseguirá una «continuidad» sobre los establecimientos gracias a la superficie cerámica que ofrece el dekton, según ha comentado uno de los arquitectos del proyecto. La madera y el vidrio servirán para completar la imagen del nuevo enclave. Además, desde la APA, se busca poner en valor el patrimonio histórico portuario como el tinglado, la grúa y la locomotora; que tendrán espacio en la primera fase del proyecto. El presupuesto de este acumula 24 millones de euros y la Juta de Andalucía financia 15 millones.

El proyecto de la fase principal se encuentra aún en aprobación de Puertos del Estado. Hasta la aprobación del organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Movilidad; no se puede avanzar con los trámites administrativos. «No creemos que vayamos a sacar a licitación la fase principal con todo el trámite administrativo que conlleva antes de final del 2025 y se adjudicará a lo largo del año 2026», ha matizado Soto.

La urbanización de todos los espacios tendrá lugar en la segunda fase del proyecto. En ese sentido, se llevará la conexión con el parque Nicolás Salmerón mediante la demolición de las vallas. Así, la entrada del puerto quedaría transitable en unión a la zona Reina Regente. Además, a los tres establecimientos de restauración mencionados, se busca integrar el edificio de Capitanía Marítima, dependencia del Ministerio que lidera Óscar Puente, específicamente de la Dirección General de la Marina Mercante. El fin de esta unión se adscribe a otorgar un uso más «social» y «cultural», según ha comentado Soto .

Los plazos estimados del proyecto Puerto-Ciudad «van bien», según la presidenta de la APA. A pesar de los siguientes tres años, el servicio de la hectárea del Muelle de Levante y la de Ribera 1 dará servicios antes del cierre de 2025. El uso de la primera es Puerto-Ciudad a diferencia de la ocupación portuaria de la segunda hacia el Poniente. Sin embargo, el objetivo de la APA es posibilitar las zonas para ambas prácticas con destino a la ciudadanía. «Desde la Autoridad Portuaria, queremos abrir todas las zonas que podamos a la ciudad», ha sostenido Soto.