Primera nevada la temporada en Calar Alto: Almería se prepara para un desplome térmico

Ahora sí, después de varios amagos de temporal que en Almería había pasado de largo, llega un frente frío que hará que saquemos la ropa ... de abrigo. La primera nevada de la temporada ya ha caído en la provincia de Almería. Este lunes, todo el terreno que rodea el observatorio de Calar Alto, en la Sierra de los Filabres, se ha podido ver cubierto de un manto blanco tras una nevada temprana que ha dejado una estampa invernal adelantada al calendario. Mientras tanto, en la capital y otros puntos de la provincia, las lluvias han sido persistentes durante toda la jornada, especialmente a partir de las seis de la tarde, en lo que es el aperitivo para un desplome de las temperaturas que llegará en las próximas horas.

Aunque la semana ha comenzado con un ambiente algo revuelto similar al del fin de semana, los meteorólogos advierten de que este episodio será solo el inicio de un cambio de tiempo mucho más brusco. Las temperaturas caerán en picado a partir del miércoles, con máximas que en muchas zonas de la provincia podrían quedarse en 14 o 15 grados, y mínimas cercanas a los 5 o 6 grados, un frío mucho más propio de enero que de finales de noviembre. La causa está en la llegada de una masa de aire polar, que avanzará desde latitudes altas hacia el sureste peninsular.

Frente del Polo Norte: habrá que sacar la ropa de abrigo

Según la Aemet, la borrasca que ha afectado a Andalucía en los últimos días, llamada Claudia, comienza a retirarse a inicios de la semana, pero lo hace dejando paso a una entrada de aire frío que marcará el tiempo de las próximas semanas. Esta situación provocará un descenso drástico de las temperaturas nocturnas, que también afectará a las madrugadas de Almería capital.

Las previsiones apuntan a que a partir del martes y miércoles las mínimas caerán con fuerza, iniciando un periodo de heladas generalizadas en el interior peninsular. En el caso de Almería, aunque no se esperan heladas a nivel del mar, sí podría registrarse un ambiente especialmente frío en zonas altas del norte y el interior, con máximas que podrían no superar los 10 grados en jornadas puntuales.

Durante los días posteriores, el descenso térmico continuará, situando a gran parte del país por debajo de valores normales para esta época. En zonas elevadas de la provincia, la sensación térmica será todavía más baja debido al viento del norte.

Alerta por frío intenso

Mientras en el norte peninsular se esperan nuevas nevadas a partir del miércoles, Almería quedará fuera de los grandes frentes, aunque sí vivirá el impacto de la masa de aire frío. Solo se superarían los 18 grados en puntos aislados del Poniente o la costa, mientras que el resto de la provincia se moverá en valores propios de pleno invierno.

Los modelos meteorológicos apuntan a que el jueves será el día más frío, con máximas que en interior podrían rondar los 8-10 grados. Lo cierto es que estos primeros copos han sido celebrados por muchos, al igual que las lluvias, tan necesarias en toda la provincia.