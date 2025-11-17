Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calar Alto se ha cubierto de un manto blanco con las primeras nieves de la temporada.

Primera nevada la temporada en Calar Alto: Almería se prepara para un desplome térmico

El observatorio registra una nevada copiosa mientras la capital y buena parte de la provincia afrontan un lunes de lluvias intensas y se preparan para la inminente bajada de temperaturas

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

Ahora sí, después de varios amagos de temporal que en Almería había pasado de largo, llega un frente frío que hará que saquemos la ropa ... de abrigo. La primera nevada de la temporada ya ha caído en la provincia de Almería. Este lunes, todo el terreno que rodea el observatorio de Calar Alto, en la Sierra de los Filabres, se ha podido ver cubierto de un manto blanco tras una nevada temprana que ha dejado una estampa invernal adelantada al calendario. Mientras tanto, en la capital y otros puntos de la provincia, las lluvias han sido persistentes durante toda la jornada, especialmente a partir de las seis de la tarde, en lo que es el aperitivo para un desplome de las temperaturas que llegará en las próximas horas.

