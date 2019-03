El primer museo de realismo español contemporáneo estará en Almería Diputación acuerda con la Fundación Ibáñez-Cosentino ubicarlo en el Hospital Provincial y se prevé que abra a finales del año que viene SERGIO GONZÁLEZ HUESO Jueves, 28 marzo 2019, 20:25

Almería quiere emparejar su futuro con la alta cultura. Que de ella dependa en parte un horizonte en el que se proyecte como la ciudad atractiva, moderna e influyente que aspira a ser desde hace décadas. Y va camino de lograrlo, de poner su particular pica en Flandes, si logra, tal y como está previsto, que a finales del año 2020 quede inaugurado el primer museo de realismo contemporáneo español del país en la parte principal (que data de los siglos XVI y XVIII) de un Hospital Provincial ya por esas fechas completamente rehabilitado.

La buena nueva la ha dado esta mañana un presidente de la Diputación de Almería emocionado.«Es un día histórico. No me puedo creer que esté presentando este acto al lado de dos genios de la figuración y el realismo como son Andrés García Ibáñez y Antonio López», ha llegado a decir Javier Aureliano García. El representante no podía disimular su felicidad en una rueda de prensa que se celebró después de que él mismo certificara con su firma, en representación de la Institución Provincial, el contrato de comodato para recibir la que será la colección inicial que albergará este centro artístico. Llegará de la mano de la Fundación Ibáñez-Cosentino, cuyo presidente y también pintor, Andrés García Ibáñez, ha hablado en su intervención del hecho excepcional de que el realismo español contemporáneo no haya sido jamás valorado en su conjunto. Una injusticia, a su juicio, pues este movimiento en particular «es la gran aportación de lo netamente español a la historia del arte europea», ha dicho.

El hecho de que su puesta en valor, la musealización de las principales obras de artistas únicos para ser admirados como un conjunto y no de forma individual, haya cristalizado en Almería, se debe sobre todo a la implicación de Antonio López. El genio de Tomelloso (Ciudad Real), viejo amigo de Ibáñez, es parte implicada en el proyecto. Tanto que ha cedido de manera altruista al museo una veintena de obras valoradas en su conjunto «en decenas de millones de euros», tal y como el presidente de la Fundación Ibáñez-Cosentino ha aclarado.

También presente en el acto de presentación, López ha explicado sus motivos para hacerlo, su 'leitmotiv' para apoyar un proyecto que siempre lo ha entendido como fundamental. Un acto de justicia para una corriente pictórica, un movimiento universal, que muestra el mundo «en toda su dimensión». La apertura del museo es –ha subrayado– una «buena noticia para Almería, para los pintores y para la sociedad en general».

Ha sido Juan Martín Robles, director del Museo de Arte de almería y representante de la Fundación, quien ha detallado el contenido del museo. Al menos en su primera fase de apertura, que contará con un total de 56 obras (cuadros y esculturas) de 33 artistas distintos del realismo español desde 1900 hasta nuestros días. Esta colección ya está de algún modo asegurada y de ella destacan los cuadros y creaciones de Antonio López, María Moreno y Amalia Avia, que suponen un 45% del total de la aportación con la que abrirá las puertas el museo.

Pero el objetivo es crecer. Lo hará de la mano de la propia Fundación Ibáñez-Cosentino, cuyos representantes estarían ya en conversaciones con el Museo del Prado y con el Reina Sofia para la cesión de parte de su fondo pictórico, tal y como ha avanzado Andrés García Ibáñez. Y de la Diputación de Almería, desde donde el presidente ha asegurado que la intención es que la institución presupueste cada año una cantidad económica para la adquisición de obras. La implicación de otras administraciones también se baraja ya en vista de lo ambicioso de un proyecto que pondrá a Almería en el mapa cultural español. Formar parte de esta aventura enorgullece al director de Marketing de Cosentino, Santiago Alfonso, quien fue invitado también a una rueda de prensa en la que además ha estado presente el catedrático Javier Pérez Rojas, quien se ha comprometido a ceder su colección pictórica para el museo.

No solo han estado ellos. También parte de la corporación de la Diputación y vecinos del Casco Histórico, un barrio que se beneficiará de la dinamización social y económica que supondrá la apertura del viejo hospital como centro cultural de primer orden. García ha confirmado que el museo solo será una parte de todo un conjunto que sin duda cree que hará refulgir a toda la provincia.

