«Son los presupuestos que Almería merece, con más profesionales en sanidad, educación y dependencia de la historia»

La Junta de Andalucía ha valorado los presupuestos que el gobierno que preside Juanma Moreno va a destinar a la provincia de Almería el próximo ... año y que alcanzan casi 430 millones de euros. Unas cuentas que, según ha valorado la delegada del Gobierno autonómico en Almería, Aránzazu Martín Moya, «son los presupuestos que Almería se merece y necesita». Se trata, ha abundado ante los medios de comunicación, de «una inversión que permite tener el mayor número de profesionales en sanidad, educación y dependencia de la historia».

La cifra, que alcanza los 429.878.130 euros, incluye 130 millones en la Consejería de Fomento y 43 en Industria, más de 40 en Educación, 38 en Sanidad y 26 en Agricultura y Agua, entre los departamentos más inversores.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y su homólogo de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, han sido los encargados de pormenorizar la planificación económica para el próximo ejercicio.

Castillo ha valorado que, en términos autonómicos, se trata de unos «presupuestos sociales» en los que «dos de cada tres euros, un 64%, o lo que es lo mismo, 32.700 millones de euros del total del gasto andaluz, se destinará a sanidad, educación, inclusión y dependencia, que son las áreas que más preocupan a los almerienses, pero que también tiene proyectos clave para la economía y el desarrollo de la provincia».

Entre ellos, Pacheco ha enumerado los 24,2 millones de euros para el intercambiador de Almería; la carretera de Cuevas del Almanzora a San Juan de los Terreros, la de Benahadux o la de Berja, que, entre otras, suman un total de 17,5 millones; la integración del proyecto Puerto-Ciudad, con 5 millones de los 15 comprometidos por el Ejecutivo andaluz; el sellado del vertedero de Cuevas del Almanzora, con 1,7 millones en materia de medio ambiente; las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en Roquetas y Almería capital, por valor de 6,5 millones; el Fondo de Transición Justa para la provincia, con 28,6 millones por el cierre de la central térmica de Carboneras; o los 14 millones que irán destinados a digitalización.

Ha destacado, asimismo, el consejero almeriense, el presupuesto «récord» con el que su departamento contará para el próximo año, que se eleva a 1.971,5 millones de euros, entre los que destaca la apuesta en materia de aguas de 801,9 millones de euros entre inversiones en materia de obra hidráulica y de modernización del regadío en toda la comunidad.

En la provincia de Almería, el presupuesto de aguas, ha abundado el consejero del ramo, crece hasta los 51 millones de euros, casi un 16% más que en el ejercicio anterior; y, entre algunas de las inversiones más destacadas en obra hidráulica, ha apuntado los 6,9 millones de euros para el proyecto y obra de la agrupación de vertidos de la EDAR de Mojácar; los 4,9 millones de euros para el proyecto de abastecimiento en alta de agua desalada en El Ejido; los 2,7 millones para la obra de colectores en las barriadas de Balanegra, Berja y Dalías; los 1,7 millones para la obra de la agrupación de vertidos y la EDAR de Cantoria; y un millón para el proyecto y obra del colector del saneamiento del Medio Andarax y la remodelación de la EDAR de Alhama de Almería.

Smart Green Cube

Una vez decidida la ubicación del polo de innovación agrícola planificada por la Junta de Andalucía, los presupuestos de 2026 incluyen una partida de 8,6 millones de euros para la construcción del 'Smart Green Cube' que, ha valorado Pacheco, será «el futuro centro de referencia hortofrutícola» de la región y albergará los procesos más innovadores en materia de digitalización del campo.

El consejero agrícola ha destacado, por otra parte, los 92,5 millones de euros de ayudas para las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH); y, en el departamento de Pesca, los 1,1 millones para la nueva convocatoria de ayudas para financiar proyectos de los grupos de acción local del sector pesquero y acuícola.

Fernández-Pacheco ha añadido que «con estos presupuestos, que aprobamos, un año más, en tiempo y forma, marcamos las prioridades para el próximo año, que no son otras que blindar los servicios públicos de calidad y apoyar al tejido productivo, un objetivo común de todos y cada uno de los presupuestos del Gobierno de Juanma Moreno, los ocho que hemos elaborado».

Son, ha remarcado, «unas cuentas que vienen a sumar y a remar en favor de nuestra tierra y que contribuyen a que Andalucía siga proyectando estabilidad, credibilidad y confianza, todo lo contrario que el Gobierno de España, cuyo presupuesto de 2026 y por tercer año consecutivo, ni está ni se le espera».

Políticas sociales

En políticas sociales, salud, educación, dependencia y atención a los más vulnerables, la consejera Castillo ha señalado que «están en el centro de las políticas de este gobierno», como prueba, ha remarcado, que «tenemos en la actualidad la mayor plantilla sanitaria, docente y de atención a la diversidad y a las personas mayores de la historia de Almería».

«No hay que olvidar que, más allá de las infraestructuras, los servicios sociales son personas. Invertimos miles de millones de euros en profesionales, pero ello no quiere decir que Almería se quede atrás en proyectos», ha apuntado, además de resaltar que «en la sanidad almeriense, contamos en este presupuesto con 37,5 millones de euros en inversión; esfuerzos que se suman a los ya hechos desde 2018 y que han supuesto un aumento de la inversión en sanidad de más del 60%, hasta los 16.665 millones de euros que ha permitido a Andalucía pasar a estar por encima de la media nacional en gasto sanitario».

Ha apuntado también que «llevamos ejecutados casi 80 millones en la provincia de Almería desde 2018, hemos hecho 360 obras y hemos inaugurado cuatro centros y retirado 47 módulos prefabricados»; y ha aplaudido que, gracias a estos presupuestos, se van a continuar ejecutando obras tan importantes como los nuevos institutos de Educación Secundaria en Las Salinas y Las Marinas, en el municipio de Roquetas de Mar, que suman 20 millones de euros de inversión, además del nuevo IES de Almerimar en El Ejido, con casi 9 millones; la ampliación de la sede de Terreros en Pulpí, por 3 millones, o la ampliación del CEIP Nueva Andalucía de Adra, con 3,6 millones.

Por su parte, en educación superior, «alcanzamos una cifra récord de financiación con más de 95 millones de euros para la Universidad de Almería» y, además, se destinarán más de 1,7 millones al Observatorio Astronómico de Calar Alto.

Vivienda y dependencia

«Este Gobierno afronta los problemas que más le preocupan a la gente, y entre ellos se incluye la vivienda», ha continuado Fernández-Pacheco, que ha anunciado «una inversión directa de 25,5 millones de euros» para ayudas en ecovivienda y mejora energética de los hogares, así como para la accesibilidad de los edificios o vivivienda pública en el barrio de Chamberí, en Almería capital, así como la rehabilitación de inmuebles en El Zapillo.

En cuanto a la dependencia, Castillo ha apuntado que «es una de las partidas que más crece en este presupuesto, para poder dar respuesta a los cambios demográficos de la población y a las necesidades de las familias, y por ello, el presupuesto sube un 12% hasta superar los 2.600 millones, multiplicando el presupuesto de 2018 por 2,2», valorando que «nunca en la historia de Almería, las políticas sociales habían tenido la apuesta que tienen ahora y que van a seguir teniendo con Juanma Moreno».

Han anunciado, en este sentido, los 10,7 millones de inversión para la puesta en funcionamiento del Hospital de Roquetas; casi 2 millones para la construcción de las consultas externas en Huércal-Overa; o la ejecución del centro de salud de El Ejido Norte, con un millón de euros, en salud, mientras que en dependencia, «este Gobierno va a invertir en la provincia 13,3 millones de euros en subvenciones para centros residenciales».

Respecto al turismo, el fomento del emprendimiento o la sostenibilidad, la Junta de andalucía contempla una inversión directa de casi 4 millones de euros en la provincia que se destinarán a los Planes de Almería y el convenio con Roquetas, con 1 millón. En el desarrollo económico y la mejora de la competitividad, la Agencia Trade va a destinar en Almería casi 6 millones para subvenciones a pymes, y, en sostenibilidad, destacan el sellado de los vertederos de Cuevas del Almanzora, Lubrín, Albox, Berja, Castro de Filabres y Líjar, a los que se van a destinar 5,5 millones, además de un millón para la adecuación del Centro de Recuperación de Especies de Las Almohallas; y otro millón para la restauración de Las Salinas de Cabo de Gata, así como el punto limpio de Olula del Río.

En cuanto a Justicia, Administración Local y Función Pública, los presupuestos, ha anunciado Castillo, incluyen tres importantes sedes judiciales, como son las de Huércal-Overa, con un montante de 2,2 millones, además de las de Vera y Vélez-Rubio, que se incluyen en la partida global para toda la comunidad.

María del Carmen Castillo y Ramón Fernández-Pacheco han reiterado que, el de 2026, «es el presupuesto de las políticas sociales, del tejido productivo y de las rebajas fiscales, que es lo que necesita Andalucía; el de las empresas agrícolas, turísticas o industriales; el del agua, que tanto necesita esta tierra; del progreso y el desarrollo económico de nuestra provincia, y también, el que necesitan las familias almerienses».