El presupuesto municipal saldrá adelante hoy con la venia al menos de Mabel Hernández
Solo un voto necesita el PP para aprobar sus presupuestos
SERGIO GONZÁLEZ HUESO
ALMERÍA
Martes, 18 diciembre 2018, 21:37

El Ayuntamiento de Almería celebra hoy una sesión plenaria de carácter extraordinario con el objetivo de llevar a debate y votación el presupuesto municipal del año 2019, que asciende a la cantidad aproximada de 195,9 millones de euros, el más alto desde 2012.

El equipo de gobierno tratará de sacarlo adelante con los votos a favor o la abstención de los dos ediles de Ciudadanos o la concejala no adscrita Mabel Hernández Orlandi. Los primeros no han manifestado todavía cuál será el sentir de su voto, lo que no hacer temer al área de Economía y Hacienda la aprobación de las cuentas. No obstante, los populares han estado los últimos meses acordando lo mollar del documento con el grupo municipal de Ciudadanos. Además, la formación 'naranja' ha sido su socio predilecto en todo lo que va de mandato auspiciado la puesta en marcha, con su voto afirmativo o la abstención, de los tres últimos presupuestos.

Por ambas razones es previsible que Cs, que esperaba ayer tarde el 'ok' de Madrid para confirmar su voto, no impida que el PP saque las que serán las últimas cuentas de la Corporación 2015-2019. Y si no, hoy la situación ya no es la misma para Cs que antaño. Su poder se ha disminuido tras la renuncia de Mabel Hernández a continuar con ellos. La concejala no adscrita del pleno de Almería es la bala en la recámara de los populares por lo que tiene de importante su sufragio para inclinar la balanza a su favor.

Solo un voto necesita el PP para aprobar sus presupuestos, por lo que si Mabel Hernández se abstiene o dice 'sí' el concurso de Ciudadanos es intrascendente. Y de hecho así será. Preguntada por IDEAL y sin especificar exactamente cuál será el sentido de su voto, la concejala no adscrita expresó que lo único que tiene claro es que no iba a «obstaculizar que esta ciudad siga avanzando», dijo. A pesar de todo, el equipo de gobierno espera contar con todos los apoyos posibles de cara a relanzar sus cuentas el año que viene.