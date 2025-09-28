Los presuntos agresores de la reyerta de Arapiles niegan la homofobia: «Nos tiraron un eructo a la cara» Los dos señalados por una agresión en el entorno de la calle Arapiles interpusieron ayer una denuncia contra los otros jóvenes en la que reconocen la bronca por «golpes mutuos»

Los dos jóvenes (ambos de entre 20 y 30 años de edad) señalados por una presunta agresión homófoba en el entorno de la calle Arapiles de Almería comparecieron en la tarde de este sábado en la Comisaría Provincial de Almería para reconocer la agresión pero desmentir el cariz homófobo de la misma. Hasta el punto de que ellos mismos llegaron a denunciar a los otros dos chicos -uno de ellos, el que acabó con una herida abierta en la ceja- por «golpes mútuos» después de una reyerta que se habría iniciado por un mal gesto.

Según confirman fuentes cercanas a la investigación, los investigados inicialmente como agresores habrían denunciado el haber recibido «un eructo en la cara». Algo que habría generado tensión entre los dos grupos y que acabó en una pelea a golpes en plena calle. «Las dos partes acusan al contrario de ir muy bebibas», trasladan fuentes cercanas al caso a IDEAL.

En su declaración ayer a los agentes de la Policía Nacional, los que estaban siendo inicialmente investigados como agresores reconocen la bronca. También el haber causado la brecha en la cara a uno de los chicos. Pero niegan rotundamente que el origen de la reyerta sea el de la orientación sexual de los otros chicos. Hasta el punto de que afirman -siempre según su declaración- que los presuntamente agredidos les espetaron «maricones» cuando estos se daban a la fuga tras la lucha a golpes.

La Policía Nacional ya ha tenido acceso al parte de declaración efectuado por los chicos presuntamente agredidos ante los agentes de la Policía Local. Una diligencia con presunción de veracidad en la que no se recoge que declararan el origen homófobo del enfrentamiento. La investigación continúa abierta.

De madrugada

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del sábado. Rubí Diamante, una de las artistas transformistas más reconocidas de Almería relataba en redes sociales la presunta agresión padecida por ella y por su acompañante en pleno centro de Almería por dos hombres que habrían comenzado a recriminarles mientras ellos estaban cargando en el coche algunos enseres después del espectáculo nocturno en el que había tomado parte. «Esto no se puede permitir. No se puede permitir más. Y menos aquí en Almería. Actos de homofobia... hasta el c... ya», trasladó la artista.

Según su relato, la agresión no solo fue verbal sino también física y se cernió sobre la artista y su acompañante, que exhibía una gran herida y sangre recorriéndole la frente, la mejilla, el mentón y el cuello y empapando su camiseta. «Qué vergüenza. Os vamos a pillar», declaraba la artista. «Solo por ir al coche a dejar las cosas y no decir absolutamente nada, nada, han empezado a agredirnos», trasladaba. «Han empezado a agredirnos, a insultarnos... homofobia absoluta», insistía.

La denuncia policial inicial se interpuso en la Comisaría de la Policía Nacional de Almería hacia las 7 de la mañana del sábado. En ella consta que dos varones jóvenes, uno de aproximadamente unos 20 años y otro de algo más de edad comenzaron a increpar a tres personas al grito de «maricones», de lo que se desprende que lo hicieron por su condición sexual. La discusión acabó con uno de los agredidos con una herida inciso-contusa en una ceja. La versión de los otros chicos difiere en lo esencial: el origen homófobo de la agresión.

El pasado año se registraron en España 804 delitos de odio, que son los relacionados con la raza o el origen de las personas, aunque, no obstante, este tipo de acciones delictivas presentan un decrecimiento interanual del 6%, según trasladó el Ministerio del Interior tras la presentación del 'Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2024'.

Si bien los datos absolutos de denuncias por delitos de odio son escasas en territorio almeriense -los colectivos LGTBI alegan que es por infradenuncia- sí que se revela en el informe que el motivo principal de estos tiene que ver con la orientación sexual o con la discriminación por sexo o género. En total, durante el año pasado se contabilizaron 19 hechos conocidos en Almería, de los que 11 fueron motivados por la orientación sexual de las víctimas y tres, por sexo o género. Por su parte, las denuncias que se vinculan con la raza o el origen apenas sumaron tres casos. Se esclarecieron 15 de los 19 casos totales, nueve de ellos en casos de homofobia o transfobia.