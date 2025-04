Los presos de Almería viven el apagón «sin televisión ni cafetería»

Nerea Escámez Almería Martes, 29 de abril 2025, 15:07 Comenta Compartir

El Centro Penitenciario El Acebuche ha vivido «con total normalidad» la falta de electricidad que dejó completamente a oscuras a la provincia durante este lunes. Y es que, según apunta su director, Nahum Álvarez, en el momento que se produjo el corte de suministro a las 12.33 horas, en la cárcel se optó por hacer uso de los generadores. «Hemos tenido que utilizarlos para seguir ofreciendo un servicio que se ha garantizado con éxito», ha apuntado.

La cocina y la panadería fueron algunos de los espacios que siguieron prestando a los reclusos su servicio, sin embargo, la cafetería no tenía garantizada su actividad. ¿Y qué no han podido disfrutar? La televisión. Álvarez ha informado que este aparato ha sido el único elemento que no funcionaba, motivo por el que los presos conocieron la falta de suministro en todo el país.

El único fallo que se diagnosticó fue en las oficinas, «al no haber internet, experimentamos problemas en las conexiones con los correos electrónicos», ha explicado en declaraciones a IDEAL. Por suerte, desde esta mañana no se ha restablecido el servicio al cien por cien y en El Acebuche ya funcionan «con total normalidad» como si este apagón no se hubiera producido jamás.

