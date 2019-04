El presidente de la Junta 'ficha' por Almería 2019 Juan Manuel Moreno Bonilla y el alcalde de Almería. h. / S. G. Visita la sede de la capitalidad, donde vuelve a comprometerse en impulsar el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería S. G. H. ALMERÍA Sábado, 27 abril 2019, 00:09

Una visita de las importantes recibió ayer la sede almeriense de la capitalidad española de la gastronomía 2019. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se acercó a estas dependencias sitas en pleno Paseo de Almería para escenificar su apoyo total a la gastronomía de esta tierra.

Lo dijo después de que se diera un paseo por esta céntrica calle acompañado por la plana mayor popular en la provincia y de firmar en el libro de honor del Ayuntamiento. Tras lo cual, Moreno se mostró «orgulloso» como presidente de Andalucía de que Almería ostentase un honor que dijo que no es cualquier cosa. Pues representa no solo a la rica gastronomía que tiene esta zona sino también una verdadera oportunidad para proyectar las bondades de un destino que no es solo sol y playa.

Moreno se hizo valer de los últimos y buenos datos de ocupación registrados en la ciudad en Semana Santa para subrayar que Almería «está de moda». Y lo dijo ante una sede que se quedó pequeña por su presencia. El turismo fue el eje central de su intervención, y de ahí que el presidente aprovechase para decir que, tras el éxito que está suponiendo la capitalidad, la Junta de Andalucía «seguirá contribuyendo a la expansión turística».

En parte gracias al Plan Turístico de Grandes Ciudades, sobre el que anunció su intención de impulsarlo específicamente para Almería con el fin claro de «generar turistas con un poder adquisitivo más alto que nos permita consolidar la Marca Almería», apuntó. En la actualidad, desde la Junta y el área de Promoción del Ayuntamiento, cuya concejala responsable es Carolina Lafita, se trabaja en este proyecto, que supondrá una inyección económica para promoción exterior e infraestructuras turísticas.

Tras sus palabras, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, además de agradecerle su compromiso con Almería, le hizo entrega de una chaquetilla de cocinero de Almería 2019. Y la estrenó en la misma sede, donde preparó una tostada con jamón y tomate de la tierra.