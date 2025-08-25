El presidente andaluz celebra en El Cañillo del Día del Afiliado del Partido Popular Resalta, durante el encuentro, los valores de «trabajo», «escucha» y «solución de problemas de los ciudadanos» inherentes a un partido que «tiene otro estilo»

R. I. Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 19:00 Comenta Compartir

La familia del Partido Popular de Almería ha vuelto a celebrar, un año más, el Día del Afiliado en la caseta El Cañillo, en el recinto ferial, un acto que este año ha sido más especial porque ha contado con la presencia del presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha resaltado los valores de «trabajo», «escucha» y «solución de problemas de los ciudadanos» inherentes a un partido que «tiene otro estilo» y que se aleja del insulto tan habitual en la actual escena política.

Moreno, que estuvo acompañado por el presidente del PP, Javier Aureliano García; la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el coordinador de Agricultura y Pesca del PP de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; la coordinadora de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del PP de Andalucía, María del Carmen Castillo; la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín; la eurodiputada Carmen Crespo, diputados nacionales, senadores, parlamentarios andaluces, diputados provinciales y alcaldes y concejales de toda la provincia, advirtió de la importancia del curso político que está a punto de comenzar, en el que «todo el camino andado se puede desandar», si no se revalida «una mayoría social por parte de todos los ciudadanos».

En ese sentido, aludió a unas elecciones que, aunque no tienen una fecha marcada, llegarán a «finales de junio o principios de junio».

«Tenemos que estar pendientes –agregó- porque no sabemos qué va a pasar en nuestro país, con un Gobierno que no es capaz de sacar unos Presupuestos ni de resolver los graves problemas ni los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad española y que podría también adelantar esas elecciones».

Así, pidió a los asistentes «estar preparados» para hacer «lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar. Que es escuchar a los ciudadanos, escuchar sus problemas. Y lo que mejor sabemos hacer nosotros, a diferencia de otros es solucionar problemas a los andaluces, a los almerienses y a los españoles»»

Además, señaló que el Partido Popular «tiene otro estilo, otra forma de hacer las cosas. Por eso somos distintos, por eso somos necesarios, fundamentales e imprescindibles para el presente y el futuro de Almería, de Andalucía y de España».

Juanma Moreno se refirió también a los afiliados y simpatizantes, a los que ha dedicado unas palabras de sincero agradecimiento por haber hecho posible la progresión en el tiempo de este proyecto político, «en ocasiones de padres a hijos y de hijos a nietos, pasando el testigo».

Tampoco quiso perder la oportunidad de «felicitar y agradecer a los equipos del Infoca, por haber dado la cara combatiendo el fuego en todos y cada uno de los rincones de Andalucía y también ayudando a nuestros compatriotas en Castilla León, en Galicia y en Extremadura, porque Andalucía es solidaria, Andalucía es parte de España y Andalucía siempre está cuando se le necesita».

Juanma Moreno trasladó también a los almerienses que la provincia es «absolutamente básica para el Gobierno de Andalucía». Por muchas razones, «no ya porque haya, nunca lo ha habido, dos consejeros en el Gobierno de Andalucía, y muchos responsables públicos. No porque yo haya sido el presidente que más veces ha venido en visita oficial. No porque yo pase con mi familia los días, estos días importantes aquí en la provincia de Almería. Lo hago porque desde mucho antes de ser presidente de la Junta de Andalucía ya he aprendido y he admirado a Almería. Desde muy corta edad he reconocido lo mucho y bueno que tiene esta provincia y la deuda que tiene el Gobierno de Andalucía y de España con ella».

Así, hizo mención al gran proyecto portuario «de apertura a la ciudad», que comparó con el que se «hizo en Málaga hace ya algunos años», y al embellecimiento de los monumentos y de la plaza del Ayuntamiento después de un largo tiempo de estancamiento.

«Tenemos un futuro inmejorable para esta provincia, que bate récords en exportación, 3000 millones de euros, que bate récords también en el ámbito turístico, que bate récords también en producción tecnológica e industrial y que camina hacia un futuro mejor», recalcó.

Por ello, ante el horizonte del nuevo curso político, el presidente del Partido Popular de Andalucía ha apostado por gestión y más gestión, siguiendo con los proyectos ya en marcha «en materia de agua, de industria, de economía, de empleo, de turismo… que tenemos para Almería», unas labores que afronta «con ilusión, con trabajo, con dedicación, con cabeza», y muy especialmente «de una manera distinta, sin insultar a nadie. Nosotros no somos de los que se levantan una mañana y el único trabajo que tienen es insultar. Nosotros estamos pensando en otras cosas.

«Quiero dar las gracias a todos y cada uno de vosotros por el trabajo que habéis realizado durante todo el curso político pasado» y «por lo que sé que vais a hacer en próximos años». concluyó.

Por su parte, el presidente del PP de Almería subrayó que «Juanma Moreno es una persona admirada en la provincia, de la que nos sentimos orgullosos y que invierte en nuestra tierra» y dio las gracias a todos los afiliados por confiar en el proyecto del Partido Popular.

«Representáis a la provincia de Almería, sois el motor de esta tierra, no solo por estar afiliados al mejor partido político que es el PP, sino también porque participáis del gran proyecto del Partido Popular con vuestro compromiso en las elecciones y defendiendo el trabajo que hace Juanma Moreno desde la Junta», afirmó.

García manifestó que sin la Junta de Andalucía hoy la provincia de Almería no sería una de las que más empleo genera, de las que más crece, que nivela la balanza comercial, que lidera las exportaciones, que genera autónomos y emprendimiento. «Sin Juanma Moreno Almería no estaría donde hoy está», señaló para seguidamente pedir a todos los afiliados y simpatizantes del PP que sigan defendiendo este proyecto político.

«Os pido que el año que viene, en las Elecciones Andaluzas, apoyéis al mejor presidente que ha tenido jamás la Junta, una persona admirada por los almerienses, andaluces y españoles. Os pido un gran esfuerzo y que le deis vuestro apoyo masivo para que Almería siga siendo la provincia que más y mejor aporta al proyecto de Juanma Moreno. Porque a los almerienses nos va bien con el PP y con Juanma Moreno», remarcó.

Por último la alcaldesa de Almería agradeció a Juanma Moreno todo lo que ha hecho en estos seis años por la provincia de Almería como la rehabilitación de la Alcazaba, el Hospital Materno Infantil, el edificio de consultas externas, la construcción de viviendas a precios asequibles, o el agua desalada.

«Gracias presidente, por cumplir lo que prometes y por tener a Almería en tu corazón. Ahora no solo nos sentimos muy almerienses, sino que también nos sentimos muy andaluces y eso es gracias a ti, a tu gestión y a tu gran equipo con dos consejeros de Almería que dan respuesta a todas nuestras necesidades», subrayó.

La alcaldesa señaló además que «toda Almería se volcará contigo en las siguientes elecciones porque eres una persona honesta, transparente y que quiere a Almería».