Vox presenta a su alcaldable en un acto con medios en el que no aceptan que les pregunten M. C. Almería Jueves, 9 mayo 2019, 01:09

El candidato a la Alcaldía de Almería por Vox, Joaquín Pérez de la Blanca, citó ayer a los medios de comunicación para presentarse como alcaldable en un acto en el que apareció acompañado junto con algunos miembros de la candidatura y los coordinadores local, Carlos Bonet, y provincial, Juan Francisco Rojas. Y en dicho acto aseguró que luchará por acabar con el «aislacionismo» de la ciudad y «exprimir todo su potencial» pero en el que no mencionó ni un solo proyecto tangible, plan o documento de ideas definido. Eso sí, argumentó contar con un «equipo» que está «comprometido» y que viene a «hacer política y no a vivir de la política», a «servir, no a ser servidos».

Ni Pérez de la Blanca, abogado de profesión, ni el resto de comparecientes permitieron sin embargo que los medios de comunicación les cuestionasen sobre sus opiniones acerca de temas de competencia municipal, sobre sus prioridades si es que lograsen algún escaño en el Consistorio o sobre la política de pactos que desean poner en práctica de resultar determinantes para la gobernabilidad. Tampoco sobre su programa electoral. «No podemos», indicaban desde la organización cuando se les cuestionó el por qué. Esta forma de actuar es hasta el momento una rareza en Almería -en donde los partidos afrontan de forma absolutamente habitual las ruedas de prensa de forma abierta, sin cortapisas y aceptando sin problema alguno las demandas de información de los profesionales de los medios de comunicación, por incómodas que puedan resultar-.

La Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería y el Colegio de Periodistas de Almería exigieron ayer a Vox en un comunicado conjunto «que no vuelva a repetir» la «falta de respeto demostrada» en esta ocasión «a los periodistas que acudieron» a la presentación «y que de ahora en adelante señale en sus convocatorias su disponibilidad o no a responder las preguntas de los periodistas». Además, recomendaron a los profesionales de los medios que no acudan a convocatorias en las que no se incluya un turno de preguntas así como que, cuando se den prácticas como la de ayer, lo hagan «constar en sus informaciones».