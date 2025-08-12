Preocupación entre los vecinos de la calle Hermanos Pinzón por la presencia de personas sin hogar La zona vive un aumento de personas que pernoctan en la vía pública, lo que ha generado inquietud entre los residentes, al tiempo que se pone de manifiesto una realidad social que requiere atención y apoyo

Los vecinos de la calle Hermanos Pinzón, en Almería capital, han manifestado su creciente preocupación ante la presencia habitual de varias personas sin hogar que pasan muchas horas en bancos públicos o en portales de la zona. En concreto, hay tres puntos donde se ha hecho casi cotidiana la presencia de personas para dormir y que también pasan allí gran parte del día.

La situación, que se ha vuelto más visible en los últimos meses, ha generado malestar por parte de algunos residentes, que advierten del deterioro del entorno urbano y de las posibles implicaciones higiénicas, aunque no denuncian ningún problema de seguridad o conflictividad.

«Vivimos con una mezcla de tristeza e inquietud», explica un vecino. «No deberíamos acostumbrarnos a ver a gente en esas condiciones, porque es una situación que demanda una solución para ayudar a estas personas, pero también nos preocupa la acumulación de mantas, cartones o bolsas en los portales y la suciedad que a veces queda en la acera. Es una calle residencial, con familias y personas mayores, y la situación se está volviendo difícil».

Una realidad compleja que va más allá de la imagen urbana

Lejos de juzgar, la mayoría de los vecinos expresan respeto por quienes, por distintas circunstancias personales, se han visto abocados a vivir en la calle. «Sabemos que no están ahí por gusto. Pero creemos que esta no es una solución para nadie: ni para ellos ni para el barrio», apunta otro residente.

Más allá de la preocupación ciudadana, lo que subyace es una necesidad de intervención. «Estas personas necesitan ayuda, un lugar digno donde estar, atención psicológica, recursos. No basta con que los vecinos nos quejemos, haría falta tomar medidas para solucionar este tipo de situaciones», reivindica una vecina.

Casos similares en otras áreas de la capital

Hace tan solo unos meses, vecinos del centro mostraban su inquietud por una situación similar. Una de las residentes de Plaza de las Flores, que prefiere no dar su nombre, ha relatado que está «harta» de este problema desde hace nueve meses. «Es vergonzoso, llevamos un tiempo insufrible en esta zona», advierte, la calle que hay detrás del hotel de la plaza, cuenta, «está siempre llena de personas sin hogar e increpan a los turistas y les tiran cosas, también a los vecinos».

Convivencia y soluciones, objetivos comunes

Estas circunstancias en la calle Hermanos Pinzón no son exclusivas de esta zona, y ya hay vecinos que piden una respuesta para mejorar tanto la situación de las personas sin hogar como la vida en estas calles y barrios. Mientras tanto, la escena cotidiana de mantas, cartones y ropa acumulada junto a portales o bancos recuerda que, más allá de la incomodidad o el deterioro urbano, lo que hay detrás son personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, con pocas opciones reales y efectivas para encontrar un lugar donde vivir.

Temas

Almería