Preocupación por la «cara oculta del mar de plástico» del Poniente almeriense

El informe 'La infravivienda invisibilizada. Aproximación al chabolismo disperso en los diseminados del Campo de Níjar' realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de ... Almería reconoce el valor del I Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Irregulares (Plan Easen) aprobado por la Junta de Andalucía en julio de 2023, que hace «especial énfasis en el papel de las entidades locales, que deben elaborar sus propios planes municipales». Hace algo más de un año, de hecho, el Ayuntamiento de Níjar aprobó su Plan Local Integral para la Erradicación de Asentamientos Chabolistas.

Para el SJM, con estas medidas, se abre «un nuevo escenario político tras décadas en que los asentamientos y otras formas de infravivienda han sido tolerados como parte estructural del territorio, sin respuestas sistemáticas por parte de las administraciones públicas», reconociéndose, «por primera vez» la «necesidad de actuar de forma coordinada» para su eliminación.

Sin embargo, pese a estos pasos que se van dando, también plantea el SJM sus «incertidumbres sobre la implementación concreta de estas medidas, así como algunos riesgos», principalmente, a su juicio, que «al centrarse en la atención política y mediática en los asentamientos más visibles, puedan quedar fuera del foco otras formas de infravivienda menos evidentes, pero igualmente graves», como son estos cortijos dispersos o almacenes «reconvertidos» en viviendas para trabajadores.

Como muestra, pone sobre la mesa la experiencia del Poniente almeriense recogida en el informe de 2024 de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que «alerta» sobre los llamados 'cortijillos', «antiguas edificaciones destinadas a la guarda de maquinaria y material agrícola»que «no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad» y «suelen estar en condiciones de hacinamiento y decadencia».

«La experiencia acumulada en el Poniente durante los últimos años refuerza esta preocupación. La demolición de asentamientos sin alternativa habitacional efectiva ha sido una práctica recurrente, con escasa oposición institucional y limitada respuesta social», indican los jesuitas en el documento recién publicado.

Y citan ejemplos «significativos» como el de Almericién, de donde fueron desalojadas en 2019 unas 250 personas; o el del asentamiento de San Agustín, en 2022. Sobre esta experiencia en el Poniente recogen conclusiones de Andalucía Acoge, organización que lleva décadas trabajando en el terreno con colectivos migrantes: «En El Ejido, más que eliminar los asentamientos, la política se orientó hacia su invisibilización, permitiendo su existencia en áreas de difícil acceso y bajo perfil, donde la visibilidad pública es menor».

Es la «cara oculta del mar de plástico», arguye el SJM, que indica que «5.000 personas continúan viviendo en infraviviendas en la zona de Poniente, en construcciones que no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad (casetas de aperos, pequeños almacenes y otras edificaciones dispersas en medio de los invernaderos).