Invernaderos en el Poniente almeriense. R. I.

Preocupación por la «cara oculta del mar de plástico» del Poniente almeriense

Los datos de las oenegés cifran en 5.000 las personas que continúan en infraviviendas pese a la erradicación de los asentamientos en la zona

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:30

El informe 'La infravivienda invisibilizada. Aproximación al chabolismo disperso en los diseminados del Campo de Níjar' realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de ... Almería reconoce el valor del I Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Irregulares (Plan Easen) aprobado por la Junta de Andalucía en julio de 2023, que hace «especial énfasis en el papel de las entidades locales, que deben elaborar sus propios planes municipales». Hace algo más de un año, de hecho, el Ayuntamiento de Níjar aprobó su Plan Local Integral para la Erradicación de Asentamientos Chabolistas.

