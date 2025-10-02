Preocupación en el agro almeriense por la expansión de araña roja y trips parvispinus Las comercializadoras del Poniente han activado controles de producto a la entrada de los centros de recogida para medir el uso de fitosanitarios

Miguel Cárceles Almería Jueves, 2 de octubre 2025, 23:10 Comenta Compartir

En Fruit Attraction no se hablaba de otra cosa. Incluso a pesar de que los supersticiosos crean que se llama a la mala suerte con la mera mención de ese problema que está en boca de todos. El sector agroalimentario de Almería afronta el inicio de la campaña con un estado creciente de inquietud por la expansión de dos plagas que están poniendo en jaque la estabilidad de los cultivos en los invernaderos del Poniente: la araña roja y el trips parvispinus. Ambas amenazas han aparecido con fuerza en las primeras semanas de recolección, generando preocupación tanto en los agricultores como en las empresas comercializadoras que dependen de la regularidad en la producción.

El pimiento, producto estrella en estos momentos en los terrenos invernados del Poniente, se ha convertido en el principal afectado. La aparición de focos de plaga está obligando a tomar decisiones drásticas en algunas explotaciones. De hecho, ya se han registrado casos de grandes productores que han optado por arrancar todas sus plantaciones ante la imposibilidad de salvarlas. Esta situación supone no solo una pérdida directa para los agricultores, sino también un riesgo añadido para la planificación de las cadenas de suministro.

Las comercializadoras de la zona, conscientes de que los primeros envíos al mercado marcan en buena medida el desarrollo de la campaña, observan con cierto desasosiego el avance de los problemas fitosanitarios y han activado, en algunos casos, controles a la entrada de las recolecciones. No solo para localizar la posible presencia de producto afectado, sino también para controlar la posible entrada de producto que haya podido ser objeto de tratamientos fitosanitarios que sobrepasen los niveles permitidos en los mercados agroalimentarios. Aunque de momento la mayor parte de las fincas mantiene un control razonable, el temor a que las plagas se extiendan sin freno está muy presente en el ambiente. En un contexto internacional altamente competitivo, cualquier alteración en los volúmenes de producción puede derivar en consecuencias económicas de calado, tal y como viene ocurriendo en las últimas campañas con el virus del rugoso en las producciones de tomate a ambas orillas de Alborán.

Ante esta coyuntura, la Junta de Andalucía ha reforzado las labores de control y seguimiento en la comarca. Técnicos de la administración trabajan en coordinación con los agricultores para delimitar con precisión la incidencia de la araña roja y del trips parvispinus y, a su vez, vigilar cómo se está haciendo para combatirlas en los cultivos. El mensaje institucional es claro: el control debe mantenerse en el terreno biológico y claramente por esa vía deben encontrarse las soluciones. Las autoridades recalcan que recurrir a otras alternativas podría alterar los equilibrios alcanzados en los sistemas de lucha integrada, que son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del modelo productivo almeriense y, a su vez, poner en riesgo la imagen de fiabilidad y calidad de los cultivos locales.

También los ayuntamientos de los municipios más implicados han decidido dar un paso al frente. Las campañas de sensibilización se han intensificado, con especial hincapié en las prácticas de higiene en el interior de los invernaderos y en los procesos de transporte de productos agroalimentarios. El objetivo es doble: evitar la propagación de las plagas dentro de la comarca y, al mismo tiempo, proteger la imagen de Almería como una referencia internacional en seguridad alimentaria y producción sostenible.

El desenlace de esta situación dependerá de la capacidad del sector para reaccionar en estas primeras semanas. Si se logra contener la expansión, la campaña podrá reconducirse sin grandes sobresaltos. Si, por el contrario, la plaga sigue avanzando, las consecuencias pueden ser graves. En cualquier caso, el episodio ha vuelto a poner de manifiesto la fragilidad del sistema productivo ante los desafíos fitosanitarios y la importancia de la prevención.

Almería lleva varias campañas con cifras enormemente positivas. Y nadie quiere que el parvispinus o la araña acaben con este gran ciclo.