Prenden fuego a la puerta de la ermita de Torregarcía días antes de la romería de la Virgen del Mar Ya se ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional este «posible delito de odio de carácter religioso» EFE ALMERÍA Viernes, 11 enero 2019, 14:48

Unos desconocidos han prendido fuego esta madrugada a la puerta de la ermita de Torregarcía de la capital almeriense, que este domingo será el escenario principal de la tradicional romería en honor a la Virgen del Mar que se celebra cada año en enero.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha informado en declaraciones a los medios de que han sido unos pintores los que esta mañana se han encontrado la puerta después de que alguien «haya intentado calcinarla, quemarla durante la noche».

Ha precisado que dichos profesionales habían acudido a la ermita precisamente porque durante las últimas semanas habían aparecido una serie de pintadas en la fachada que «demuestran un nivel de intolerancia muy alto, un nivel de intransigencia y de odio que no comparto, no respaldo y no llego a entender bien».

Pintadas, al parecer, con mensajes de «odio religioso», según ha manifestado el primer edil almeriense.

Fernández-Pacheco ha querido lanzar un mensaje de «tranquilidad y serenidad» asegurando que la romería se celebrará y todos los almerienses con «pasión por su patrona podrán ir el domingo a la playa de Torregarcía a rendir homenaje a la Virgen del Mar».

Ha afirmado que el Ayuntamiento garantizará que la ermita estará en «perfecto estado», que ya se está reparando la puerta y que habrá vigilancia todas las noches en el edificio hasta que se celebre la romería para que no puedan «ganar» aquellos que hacen uso del «odio y la intransigencia».

«Si querían amedrentar a los almerienses que van todos los años, a las administraciones o a la Hermandad de la Virgen del Mar, no lo van a conseguir, se va a celebrar con total normalidad», ha añadido.

También ha señalado que ya se ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional este «posible delito de odio de carácter religioso», si bien desde la Comisaría de Almería han indicado que aún no se ha efectuado formalmente la denuncia.

«Confiamos en que encuentren a los culpables», ha dicho el alcalde, quien ha condenado estas actitudes que «no son propias de los almerienses» y que ha llamado a defender cualquier postura desde «el sosiego» y no con «actos de odio como éste».