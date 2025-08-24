«Preguntaron si era de color» Testimonios relatan el infierno de encontrar una vivienda de alquiler en Almería que sea habitable y en condiciones razonables

A. A. / P. G-T / C. R. Almería Domingo, 24 de agosto 2025, 00:31 Comenta Compartir

Varios testimonios que buscan piso dan a IDEAL su declaración sobre los obstáculos que se encuentran para conseguir techo digno.

Cuatro meses ha empleado María R. para encontrar un nuevo piso de alquiler después de 15 años de arrendataria. Empezó en Semana Santa y terminó la búsqueda hace un par de semanas. Hasta dar con el hogar indicado –o al menos el que más condiciones cumple– ha visitado cerca de una docena de viviendas, las únicas a las que llegó a la fase de las visitas.

«Preguntaron si era de color»

«Me han llegado a pedir matrícula universitaria y un contrato de trabajo a la vez. Además, en uno de los pisos me rechazaron porque no era médico y en otra ocasión para alquilar en solitario me pedían dos nóminas», resume. «Da igual que seas una trabajadora solvente con años de profesión a tus espaldas porque ya no te cogen», lamenta. «Me he encontrado con situaciones inimaginables. Una vez por teléfono me preguntaron si era de color», denuncia.

En su periplo, María ha visitado locales comerciales supuestamente reacondicionados que no eran habitables. «Tenía un agujero en el suelo como sumidero y un vinilo que resguardaba poco del exterior», recuerda. Cuenta también que ha visto pisos de 27 metros cuadrados por precios desorbitados que provenían de un inmueble dividido.

«Te piden incluso que pagues los gastos de comunidad cuando eso corresponde al propietario. Se aprovechan de la coyuntura del mercado y son muchos los anuncios fraudulentos que se cuelan en los portales de internet. Yo los denuncio rápido», concluye.

«Sin ver el piso y en negro»

A Sara y a su pareja se les añade una problemática del siglo XXI, son una pareja de mujeres en busca de un piso. Cuando los propietarios preguntan si es para las dos y el piso tiene una sola habitación, miran extrañados al confirmarles que sí. En esta gymkhana por conseguir el mejor piso encontraron uno en muy buenas condiciones y cerca de su trabajo.

Asequible, con piscina y con terraza, podía ser un timo, pero decidieron aventurarse a contactar. Su pareja lo intentó la primera, recibiendo un leído, pero no era momento de abandonar, así que Sara también llamó, pero esta vez dijo que el piso era solo para ella. Bajo esta premisa el propietario si contestó. Como el piso parecía el ideal, concertaron una cita para verlo, esta vez, ella sola, sin su pareja. La sorpresa llegó cuando la citaron en un hotel, podía ser una entrevista previa a entrar en el apartamento, pero eso sería ser muy optimista. Una pareja de entre 50 y 60 años la esperaba sentada mientras se tomaba un café.

Sara preguntó si iban a ir al piso, que quería verlo, pero la repuesta fue negativa, solo podría verlo por fuera puesto que «el inquilino me ha pedido que por favor no lo enseñe». Después de enseñarle la urbanización por fuera, el piso con las persianas bajadas hasta el suelo, como si allí no viviera nadie. El propietario comenzó a hablarle de las condiciones: «Me dijo que si lo quería era mío, que podría traer amigas a casa si quería, pero que todo en B, que si no me tendría que subir el alquiler, porque no lo declara a Hacienda».

«Piden avalista con 35 años»

Enrique y Marina, nombres ficticios, una pareja que sobrepasa la treintena, han dado el paso de vivir juntos. Estrenarán la convivencia en el mes de septiembre y darán carpetazo a meses intensos de llamadas y entradas diarias en Idealista, Milanuncios o pisos.com. «Hemos llegado a ver un piso que nos dijeron que estaba para entrar a vivir y tenía los muebles reventados y un agujero en la pared», arranca Marina.

«Tengo 35 años y trabajo estable aunque soy autónoma, pero me han pedido avalista. Mi pareja tiene contrato indefinido. Cuando era estudiante lo veía lógico, pero a estas alturas no es normal», expone. «Hemos tenido que rellenar muchas encuestas para nada donde te preguntan hasta si fumas para excluir aspirantes. Es una locura», destacan.

Temas

Almería

Alquiler