Un pregón con mucho 'postureo' para la Feria de Almería

La Feria de Almería 2025 ya tiene pregonero, y el anuncio no ha podido ser más representativo de los tiempos que corren: a través de un vídeo para redes sociales, entre directos, frases virales y algo de caos controlado. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, presentó a Vicente Martínez —más conocido como el creador de la cuenta de Instagram Almería Postureo— como el encargado de dar el pregón de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Mar. El escenario elegido fue el Parque de La Hoya, aunque el foco del acto no fue tanto la tradición como el contenido.

El vídeo en el que se ha dado a conocer la noticia comienza con la alcaldesa tratando de enumerar las novedades de este año: «Bueno, este año la feria viene cargada de novedades. Tenemos novedades en el recinto, tenemos nuevos homenajes…», hasta que irrumpe en escena Martínez, móvil en mano, simulando estar en medio de un directo: «Hello, my friend. Almería is the most city of Spain.» Vázquez responde, intentando mantener algo de orden: «Perdona, Vicente, que es que estoy grabando un vídeo», a lo que él replica: «Me he venido arriba, es que tengo un directo. Me ha dicho Diego Cruz que vayas.»

Ante la ausencia de la alcaldesa en el plano, Vicente aprovecha para dar la exclusiva: «Voy a ser el pregonero de la Feria de Almería este año. Así que os invito a todos a que vengáis. Y llenemos aquello porque va a ser un espectáculo 'bonico'».

Lejos de cualquier solemnidad, la escena se convierte en un cruce entre sketch, promoción y vídeo para compartir en stories de Instagram. La alcaldesa vuelve a escena: «No está Diego». Pero Vicente responde rápido: «Pero está el pregonero, que soy yo, María». «¿Qué vas a ser tú, pregonero? ¡No me digas!», responde la regidora.

Ya metido en su papel, enumera su propio censo: «Tiene que venir toda la gente de Almería. La de Huércal, la del Parador, la del Villaricos…» Ante esto, la regidora pone algo de freno: «Bueno, no vayas a nombrar todos los pueblos. Tú invita a todo el mundo.»

El vídeo concluye con la emoción de Vicente: «Estoy muy ilusionado, estoy muy emocionado. Esto va a salir muy bien…» «Porque además van a venir todos a verte», termina la alcaldesa.