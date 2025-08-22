Un pregón con humor 'made in Almería' inauguran las fiestas

A. Maldonado Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 23:38 Comenta Compartir

AlmerÍa se ha abierto a nueve días de alegría, convivencia, buena música, mucho deporte y fervor por la Virgen del Mar, con el humor 'made in Almería' de Vicente Martínez Segovia. El cómico e influencer, más conocido como 'Señor Langostino' o 'Almería Postureo', con casi 300.000 seguidores en las redes sociales, ha sido este viernes el pregonero de las fiestas patronales en honor de la Virgen del Mar, un texto leído, como novedad, en el Recinto Ferial, y donde ha reivindicado «el orgullo de ser almeriense».

Con un texto muy divertido, por momentos irreverente, se ha paseado por los rituales que los almerienses realizan para disfrutar de las fiestas patronales, y que los diferencian de las demás provincias, a la vez que ha compartido la emoción que todas las personas sienten estos días: «la Feria no es solo fiesta. La feria es memoria. Es esa lágrima que se escapa cuando pasa la Virgen del Mar, es el abrazo a alguien que no veías desde hace un año, es ese olor a nardo que se te clava y te devuelve a la infancia, mientras el cielo se tiñe de fuegos y de promesas… Así que, al comenzar esta Feria, te pido una cosa, Almería: que no se pierda tu esencia, que no se apague tu luz, y que nunca, nunca, dejemos de quererte como te queremos».

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dado la bienvenida, afirmando que «celebrar la Feria es muy importante. Celebramos la Feria porque nos gusta mucho Almería, y celebrarla a tope es compartir la ilusión que todos tenemos por nuestra ciudad. Una ciudad que crece, que mejora y se transforma, que cada vez gusta a más gente y en la que cada vez quieren vivir más personas».

A su vez, asegura que «desde el Ayuntamiento hemos preparado una Feria abierta, una Feria que recibe y que invita a disfrutar. Una Feria amable e inclusiva, con más facilidades para que todos, con independencia de sus capacidades, la vivan y la disfruten plenamente. Una Feria en la que todos somos protagonistas, porque la Feria no la hace el Ayuntamiento: la Feria la hacemos los almerienses». Por eso, pidió el compromiso de toda la ciudadanía para «disfrutar la Feria con responsabilidad y respeto. Hagamos todo lo posible para que, entre todos, Almería disfrute de una Feria más divertida, más limpia y más segura».

Decálogo del buen feriante

El pregonero se ha rodeado de amigos, familiares y hasta una charanga que ha participado en este divertido pregón, que ha congregado a numeroso público, salpicado de anécdotas, y una conclusión: «En la feria se pierde el control, se pierde la noción del tiempo… y si te descuidas, hasta el DNI. Pero mira, lo que no se pierde nunca es el arte de pasarlo bien».

Para no perdernos nada, Vicente Martínez ha elaborado su particular 'Decálogo del Buen Feriante': «Amarás el rebujito sobre todas las cosas; si alguien te dice '¡Primo, dame un euro!', probablemente no sea tu primo; honrarás a la charanga aunque desafinen, porque lo importante es mover el culo; no dirás más de cuatro veces al día '¡Qué caloh!', o serás expulsado al desierto sin abanico; no abandonarás al colega mareao… salvo que le grabes antes pa'chantajearlo en redes; bailarás sevillanas aunque no sepas. Aunque acabes girando solo como un trompo; si llevas 10 euros en dardos y no has ganado nada… cómpralo en el chino, viene con garantía; no te subirás a la noria recién comido… a no ser que quieras ser viral en TikTok; no beberás agua antes de la cerveza… pero sí después, cuando la resaca te raje el alma; y cuidado con los kebabs de las 5: entran como ángeles… y salen como demonios».

Y tras los vítores a la Virgen del Mar, la Feria y a Almería, el influencer ha concluido el pregón por todo lo alto, con la presencia de una charanga tocando 'Paquito el Chocolatero', y, seguidamente el encendido de la iluminación extraordinaria.

Nueve días intensos

Se presentan nueve días, con sus noches, para vivirlos con intensidad. En la primera velada con la música de Cooltural Fest, compartiendo un refrigerio en las casetas tradicionales o paseándose en los cacharricos; desde hoy en la Feria del Mediodía y su gastronomía de proximidad en el centro de la ciudad; el domingo, el Homenaje a los Coloraos; el lunes, la Batalla de Flores; y los demás días los juegos infantiles tradicionales en el Parque Nicolás Salmerón, el certamen de indumentaria tradicional, la Feria de Alfarería, la Feria Taurina, las 40 competiciones deportivas, la Ofrenda Floral a la Virgen del Mar… mil y una propuestas para todas las edades en una Feria de Almería abierta a los almerienses y turistas. Porque desde hoy ya se puede decir bien alto, en las calles y las redes sociales, que nuestra ciudad está de fiesta.