Este año el Pregón de las Glorias, el Pregón a María, lo llevará a cabo un cofrade de pro. Hermano del Prendimiento y del Amor, lo que hace latir su corazón es su Hermandad del Rocío y su Blanca Paloma, de tal forma que la vida y los designios divinos lo han llevado a vivir en Almonte, donde trabaja. Una persona cercana, dulce y con mucha vida de Hermandad a sus espaldas, y además muy mariano. Un excelso pregonero que el sábado 24 pregonará a las Glorias de María en el trascoro de la S.A.I. Catedral, a la Madre de Dios, con un Pregón dedicado a las madres, a todas las madres.

–Para quien no le conozca, que no serán muchos, ¿quién es José Leyva?

–José Leyba es un personaje en el mundo cofrade almeriense, un muchacho que acaba de cumplir los 50. Que, siendo jovencísimo —vamos, siendo un niño— se vinculó al mundo de las hermandades con su Hermandad del Rocío. Aunque también desde joven hizo sus «excursiones» a la Semana Santa como tal, haciéndose hermano del Prendimiento y, posteriormente, del Amor. Como joven soñador pensaba que lo mejor sería apuntar muy alto, hasta que llegó el momento en que me di cuenta de que hay que ser como uno es, ser feliz y estar tranquilito disfrutando y viviendo lo mejor de tu Hermandad. Centrado en mi vivencia de fe y de vida, viviendo mi religiosidad internamente, y orgulloso, agradecido y feliz de que me den la oportunidad de hablar de mi fe en voz alta.

–Entonces, hermano de tres Hermandades. ¿Es usted más de Penitencia o de Gloria?

–Indudablemente de Gloria, indudablemente. Tenga en cuenta que Rocío es mi madre. Y eso es indiscutible.

–¿Cuáles son sus primeros recuerdos de Hermandad y, por consiguiente, de la Virgen del Rocío?

–Mi primer recuerdo con la Gloria que marca mi vida, con mi Virgen del Rocío, fue el día que me encontré por fin cara a cara con Ella. Yo llevaba un tiempo viendo las fotos de los viajes de mis padres, de las revistas que traían, y cuando yo por fin me encontré con Ella, un 2 de marzo del 86, con solo 11 añitos, en la ermita, y pude ver con mis propios ojos lo que veía en la foto… y que estaba ahí. Y Ella me llenó. La Virgen me ganó desde el primer momento. Además, yo siempre contaba que a mí me llamaba la atención que la Virgen del Rocío tenía una salamanquesa en el hombro, que la tiene como símbolo de la resurrección, como signo de la resistencia ante los inconvenientes de la vida, de esfuerzo, de persistencia y de pervivencia. Y ya le digo, cuando yo vi con mis propios ojitos a la Virgen con su salamanquesa en el hombro… me enamoró. No tiene sentido que tenga una salamanquesa, pero me encanta. Y el primer recuerdo de Hermandad fue mi Primera Comunión. Cuando yo la hice, estaba empezando la Hermandad, y en mi comunión, de los 200 hermanos que había en aquel entonces, 150 estuvieron en mi comunión. Así que ya le digo, mi primer recuerdo de mi Hermandad es ese, y es que la he sentido mi familia desde el momento en el que llegué. Mi Hermandad del Rocío ha sido desde el primer momento mi familia grande.

–Desde su punto de vista, ¿qué significan y qué aportan las Hermandades de Gloria en Almería?

–Para mí, las Glorias son las devociones sinceras del almeriense. Además, las dos únicas coronaciones canónicas de la ciudad son dos advocaciones de Gloria: la Virgen del Carmen de las Huertas y la Virgen del Mar. Además, en torno a una Gloria usted se encuentra, de verdad, a gente que siente una devoción por una imagen concreta. Y es muy importante la vida de Hermandad, porque —aunque no le puedo hablar de otras hermandades— yo le diría que las Glorias son las devociones íntimas y sinceras de los almerienses.

–Y respecto al Pregón, ¿cómo se enteró usted de su designación?

–Me llamó Pepe Soto, el presidente de la Agrupación. Fue a primeros de año, no recuerdo si estábamos ya a finales de enero o principios de febrero. La cuestión es que me llamó. Es un hombre que tiene un tono simpático y agradable al hablar, ciertamente transmite «buen rollo», a mí incluso me hace sentir relajación. Y me lo propuso. Y como yo no sé decir que no… pues venga, para adelante. Y aquí me tiene.

–¿Qué significa para usted ser el pregonero de las Glorias, el pregonero de María?

–La pregunta es qué supone para mí… No quiero soltar una frase que termine revelando la joya del pregón. Pero es la oportunidad de transmitir lo que realmente significa para mí la Virgen. Y para mí significa mi madre. Es mi madre. Así de sencillo. Y, de hecho, se lo adelanto: el pregón es eso. El pregón es una exaltación a la figura de la madre. Así de sencillo.

–¿Cómo ha construido el pregón? ¿Le salió con fluidez? ¿Cómo ha vivido el proceso?

–Lo he vivido a mi gusto y a mi manera, única y diferente. Sí, es cierto que, conforme terminé de hablar por teléfono con Pepe Soto, cinco minutos después ya tenía los tres últimos versos del pregón. Me dio el chispazo. Es así de sencillo. En el momento en que le dicen: «tiene usted la oportunidad de pregonar», automáticamente le sale la síntesis de lo que quiere contar. Es lo primero que aparece. Me ha pasado ahora y me pasó con el pregón del Rocío de Almería. Con los otros pregones que he hecho, no. Pero con estos sí: me dio el chispazo. Y entonces ya le digo: una vez que partes de ahí y dices «vale, pues la idea va a ser esta», pues ya lo vas dejando madurar. Le he dado una vuelta por un lado, otra por otro, pensando: «podría contar esto por aquí, o intentar por allá…». Lo más difícil e importante han sido los poemas. Lleva partes en verso: uno de entrada y otro de salida, que es el que estoy dándole las últimas pinceladas. Me he permitido el lujo de escribir una sevillana, usar cada uno de los palos para ir separando las partes internas. Los versos han sido bonitos, porque ha sido mucho de versear en voz alta. Es un trabajo de creatividad, con libreta en mano. Me ponía por la noche, a las tantas de la madrugada, paseando, viendo las estrellas sobre la aldea, andando en círculo y construyendo en voz alta. Una noche me salió uno, la noche siguiente otro…

–¿En quién pensó usted cuando colgó el teléfono?

–En mi Madre del Rocío. Le dije: «Vaya 50 cumpleaños bonito que me estás preparando». Y luego llamé a mi hermana.

–¿Qué quiere transmitir con el pregón? ¿Con qué quiere que se quede quien le escuche?

–Que la gente recurra a la Virgen con el corazón abierto, con el corazón en la mano. Que sepan que pueden contarle todos sus problemas y miserias porque Ella no juzga. Ella lo acepta todo. Lo primero que va a hacer es relajarte. Y después, ayudar.

–¿A quién ha elegido para presentarle?

–Mi presentador será José Ramón Suárez, mi amigo. Me ha presentado en otros pregones y yo tengo una deuda interna con él. Además, José Ramón es mi amigo, y además es un genio.

