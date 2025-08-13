El precio de la hora trabajada en ayuda a domicilio aumenta un 3% hasta los casi 17 euros El incremento lo percibirán los más 3.700 trabajadores que atienden en la provincia

Marcos Tárraga Almería Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:09

Los más de 3.700 trabajadores del servicio de ayuda a domicilio (SAD) de la provincia verán un ligero incremento en el precio de cada hora de su jornada laboral . Un 3% más es lo que acordaron la Diputación Provincial y la Junta. De esta forma, el importe a percibir será de 16,63 euros por cada hora.

La medida está destinada a mejorar las condiciones de este servicio, esencial en la provincia. Y es que en Almería, los beneficiarios ascienden a más de 14.000 usuarios, según los datos de la Junta. En este contexto, el encuentro entre el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco Bellido, ha servido para coordinar la implementación de la medida en la provincia.

El ascenso en cuestión, es el cuarto que propicia el gobierno andaluz desde el año 2019. De este modo, el (SAD) en Andalucía supone el 47% del total de este servicio en toda España, con un servicio que ha crecido un 122% desde el mismo año, según han informado desde la Junta.

La reunión entre Escobar y Bellido ha resultado para garantizar que los recursos se destinen de manera eficaz. De tal forma, se busca mejorar las condiciones laborales de los profesionales y la atención a las personas en situación de dependencia que precisen del servicio.

Bellido ha destacado la importancia de esta medida que también «cuida al cuidador». En palabras del del delegado territorial, los trabajadores aportan todo lo que el contrato no obliga. «Esas personas que van a los domicilios de las personas dependientes dan cariño, consuelo, compañía», ha sentenciado.

Escobar ha agradecido la colaboración entre ambas instituciones. «Es fundamental que estemos coordinados y colaborar para la correcta gestión de un servicio que constituye un pilar esencial del sistema de bienestar social», ha apostillado el vicepresidente de la Diputación.