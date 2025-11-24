El PP-A subraya la respuesta «fulminante» de Moreno ante el caso Mascarillas: «Los ciudadanos eso lo valoran»

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este lunes la respuesta «fulminante, firme y contundente» que ha dado el presidente del ... PP-A, Juanma Moreno, ante el 'caso Mascarillas' en la Diputación de Almería.

Durante su intervención en un desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum', en Sevilla, Sanz ha señalado que, evidentemente, ha existido una «situación que impacta, pero en política hay dos maneras de reaccionar ante este tipo de impacto»: bien «intentar taparlo u ocultarlo», o reaccionar «con transparencia, con contundencia y con firmeza», que es lo «que ha hecho» Juanma Moreno.

«Creo que eso es un ejemplo que los ciudadanos tienen en cuenta y valoran», ha indicado Sanz, quien ha recalcado que ante una situación compleja vinculada con casos no deseables, la respuesta ha sido «fulminante, firme y contundente».

Sanz ha querido dejar claro que en el PP-A, «no cabe ni un milímetro para la corrupción» y si alguien tiene que «enfrentarse a este tipo de situaciones lo tiene que hacer fuera del partido porque nosotros no podemos permitir este tipo de situaciones en ningún caso».

Ha considerado que el ciudadano sabe valorar la velocidad «de reacción y la respuesta que ha habido».

Con la reunión de la Junta directiva provincial del PP de Almería que se desarrollará en la tarde de este lunes, según Sanz, se abrirá «una nueva etapa» y se transmitirá a la ciudadanía que el PP es un partido «con las manos limpias, honesto, trabajador, comprometido con los ciudadanos y si alguien desde luego ha hecho lo que no debe, inmediatamente va fuera».

A la pregunta de si va a haber una comisión gestora en Almería tras dejar de ser Javier Aureliano García presidente provincial del partido, Sanz ha respondido: «Yo es que ya de política no sé; a estas cosas no me dedico, sino que me dedico ahora a la sanidad».

Ha indicado que Moreno ha trasladado a Ramón Fernández Pacheco, hasta ahora secretario provincial del partido, además de consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que asuma la presidencia provincial, con lo que el PP de Almería se «sitúa en las mejores manos, con una persona fabulosa y trabajadora y con un político de muchísima raza y experiencia».