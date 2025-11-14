Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Julia Ibáñez, con el consejero Jorge Paradela. R. I.

El PP valora los 43 millones de la Junta para incentivar al sector industrial de Almería

Julia Ibáñez afirma que el Gobierno de Juanma Moreno deja clara su apuesta por la industria productiva, la transición energética y la digitalización

R. I.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:46

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Julia Ibáñez ha defendido hoy en el pleno del Parlamento Andaluz el presupuesto de la Junta de ... Andalucía en materia de Industria, Energía y Minas para el año 2026, un presupuesto que asciende a 1.128 millones de euros en la comunidad y que en el caso de la provincia de Almería se incrementa en seis millones de euros con respecto al año pasado, alcanzando los 43 millones de euros, frente a los 37 que se presupuestaron en 2025

