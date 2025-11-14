El PP valora los 43 millones de la Junta para incentivar al sector industrial de Almería

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Julia Ibáñez ha defendido hoy en el pleno del Parlamento Andaluz el presupuesto de la Junta de ... Andalucía en materia de Industria, Energía y Minas para el año 2026, un presupuesto que asciende a 1.128 millones de euros en la comunidad y que en el caso de la provincia de Almería se incrementa en seis millones de euros con respecto al año pasado, alcanzando los 43 millones de euros, frente a los 37 que se presupuestaron en 2025

Julia Ibáñez afirma que, con presupuestos como este, el Gobierno de Juanma Moreno deja clara su apuesta por la industria productiva, la transición energética y la digitalización, tres ejes que definen la estrategia de su gobierno y que ya están dando resultados tangibles, avalados por los datos y por los principales agentes económicos. En este sentido, ante el pleno del Parlamento, la parlamentaria almeriense ha subrayado que «Andalucía es hoy la comunidad donde más crece la producción industrial, así como la primera en número de empresas inscritas en la Seguridad Social».

En el caso de la provincia de Almería, Julia Ibáñez ha destacado el impulso que el Gobierno de Juanma Moreno ha dado a sectores tan importantes como el agroalimentario con convocatorias claves para la industria auxiliar, o al sector de la piedra natural y del mármol, ejemplos de esfuerzo, innovación y excelencia.

Por otra parte, la parlamentaria del PP ha puesto de manifiesto que «mientras Andalucía volverá a aprobar un año más unos presupuestos en tiempo y forma, el Gobierno de España vive instalado en la propaganda y en el bloqueo de infraestructuras eléctricas vitales, como las que se necesitan para la llegada de la Alta Velocidad a la provincia de Almería; frenando además proyectos estratégicos y castigando a las comunidades que mejor gestionan como es el caso de Andalucía.

Por último, Julia Ibáñez ha manifestado que «sin energía no hay industria, y sin industria no hay empleo» y ha vuelto a culpar al Gobierno de España de frenar el desarrollo eléctrico de Andalucía y de Almería, con el silencio cómplice del PSOE andaluz y almeriense ante los agravios de Sánchez a nuestra tierra.

«Hoy Andalucía tiene un Gobierno que, a través de la estabilidad, serenidad y confianza ha demostrado que otra forma de gobernar es posible con diálogo, consenso, rigor y defensa del interés general de todos los andaluces. Ahí siempre nos van a encontrar, frente a todos los que, desde la izquierda o desde la derecha se han instalado en esa confluencia populista que busca convertir a Andalucía en un campo de batalla, de barro y de polarización», ha finalizado.