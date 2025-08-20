El PP responde al PSOE que la subida de la basura corresponde al 'tasazo' del Gobierno de Pedro Sánchez «Lamentamos que al PSOE se le hayan fastidiado sus vacaciones«, ha ironizado la portavoz del equipo de gobierno municipal

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería ha salido al paso de las declaraciones del viceportavoz del Grupo Socialista, Raúl Enríquez, que ha censurado la subida de la tasa de basura en el pleno que se celebrará la próxima semana, durante la Feria.

Desde el Consistorio, han afirmado que la actualización de los precios «es consecuencia de la aplicación, obligatoria a partir del 10 de abril para todos los municipios de más de 5.000 habitantes, de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el 'tasazo' de la basura de Pedro Sánchez», tal y como declaró ya en abril, durante el debate plenario, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales.

Esta medida, adujo entonces el edil, «impuesta por el Ejecutivo central que 'obliga' a los ayuntamientos a repercutir el coste integro del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos a los ciudadanos, se aplica ahora a nivel municipal en forma de tasa modificando sus ordenanzas»; y, en el caso del Ayuntamiento de Almería «contrarrestada», con rebajas fiscales aplicables a los impuestos de vehículos (IVTM) y al IBI, junto a bonificaciones en aquellos pagos domiciliados del impuesto de circulación y la tasa de basura, todas ellas medidas que serán efectivas a partir de 2026.

«Vamos a seguir empujando iniciativas que verdaderamente ayuden a avanzar hacia una economía circular», abogó Urdiales, que lamentó la política de un Gobierno que «sigue cargando la presión fiscal a los ciudadanos».

La modificación de la tasa de basura, recuerda el Ayuntamiento de Almería, conlleva un incremento y un reparto diferente a los contribuyentes, pero será el «tasazo de Sánchez« el que conlleve »una subida a las viviendas entre 4 céntimos y 18 céntimos al día que, en el caso de negocios y/o actividades empresariales, «variará en función de la actividad, metros cuadrados y tipo de residuos generados».

La portavoz del equipo de gobierno y primera teniente de Alcaldía, Sacra Sánchez, ha recordado por su parte a los socialistas, en lo que se refiere a al pleno que tendrá lugar durante la Feria de Almería, que todos los meses se celebra una sesión plenaria de carácter ordinario. «El Ayuntamiento y este equipo de gobierno trabajamos también en agosto», ha trasladado.

«Lamentamos que al PSOE se le hayan fastidiado sus vacaciones. Quizás, la próxima vez debamos consultarles cuándo y a qué hora están disponibles los concejales socialistas para trabajar al servicio de los almerienses», ha ironizado Sánchez.