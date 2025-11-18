Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería. EP/Ayuntamiento de Almería

El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería

Las funciones de presidente del Partido Popular de Almería serán asumidas por el actual secretario general provincial, Ramón Fernández-Pacheco

Ideal

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:40

Comenta

Tras las últimas informaciones oficiales derivadas de la investigación iniciada por el Juzgado de instrucción nº 1 de Almería, el Comité de Derechos y Garantías ... del PP de Andalucía ha incoado expediente informativo a fin de esclarecer los hechos objeto de la instrucción relacionados con Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, según ha informado en un comunicado de prensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  2. 2 Extraen 9,5 millones de metros cúbicos de agua y causan un daño al ecosistema de más de 400 millones de euros
  3. 3 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  4. 4 Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido
  5. 5 El Gobierno de Garrucha interpone una querella por presunto desvío sistemático de fondos públicos
  6. 6 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»
  7. 7 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  8. 8 IU y Podemos señalan a Moreno tras la detención del presidente de Diputación de Almería
  9. 9 El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería
  10. 10 Santiago Abascal: «Vamos a presentarnos como acusación popular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería

El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería