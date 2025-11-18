El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería
Las funciones de presidente del Partido Popular de Almería serán asumidas por el actual secretario general provincial, Ramón Fernández-Pacheco
Ideal
Martes, 18 de noviembre 2025, 15:40
Tras las últimas informaciones oficiales derivadas de la investigación iniciada por el Juzgado de instrucción nº 1 de Almería, el Comité de Derechos y Garantías ... del PP de Andalucía ha incoado expediente informativo a fin de esclarecer los hechos objeto de la instrucción relacionados con Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, según ha informado en un comunicado de prensa.
Del mismo modo, ha propuesto la suspensión cautelar de su militancia, en tanto en cuanto se esclarezcan los hechos objeto de la investigación, siendo efectiva con carácter inmediato.
Desde el PP de Andalucía esperan que, tras esta investigación, no exista responsabilidad alguna por parte de estos afiliados, y pone de manifiesto el derecho de los mismos a la presunción de inocencia y a la defensa de sus intereses en este procedimiento.
Las funciones de presidente del PP de Almería serán asumidas por el actual secretario general provincial, Ramón Fernández-Pacheco. Y, según un comunicado de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, vicepresidente de la entidad, asume la presidencia en funciones.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión