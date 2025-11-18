El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería

Tras las últimas informaciones oficiales derivadas de la investigación iniciada por el Juzgado de instrucción nº 1 de Almería, el Comité de Derechos y Garantías ... del PP de Andalucía ha incoado expediente informativo a fin de esclarecer los hechos objeto de la instrucción relacionados con Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, según ha informado en un comunicado de prensa.

Del mismo modo, ha propuesto la suspensión cautelar de su militancia, en tanto en cuanto se esclarezcan los hechos objeto de la investigación, siendo efectiva con carácter inmediato.

Desde el PP de Andalucía esperan que, tras esta investigación, no exista responsabilidad alguna por parte de estos afiliados, y pone de manifiesto el derecho de los mismos a la presunción de inocencia y a la defensa de sus intereses en este procedimiento.

Las funciones de presidente del PP de Almería serán asumidas por el actual secretario general provincial, Ramón Fernández-Pacheco. Y, según un comunicado de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, vicepresidente de la entidad, asume la presidencia en funciones.