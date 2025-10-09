El PP pide «más medios materiales y humanos» en la lucha contra el narco en Almería La parlamentaria traslada el apoyo «a los agentes que diariamente se juegan la vida para defender la seguridad de la costa y de los almerienses»

A. M. Almería Jueves, 9 de octubre 2025, 12:57

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Mónica Morales, ha exigido hoy al Gobierno central en el pleno del Parlamento andaluz que «se deje de promesas incumplidas» y dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de «más medios humanos y materiales» para que los agentes «puedan luchar como mínimo, en igualdad de condiciones» ante las mafias en la provincia de Almería.

Mónica Morales ha denunciado mostrando titulares aparecidos en los medios de comunicación, «como las mafias campan a sus anchas en nuestras costas y como semana tras semana se viven escenas indignas de un Estado democrático» con narcolanchas que desafían «descaradamente a nuestras patrulleras, burlándose incluso de los agentes dando vueltas a su alrededor con total impunidad, y amenazando la seguridad de nuestras costas y de nuestras familias».

«Lamentablemente esta es la realidad diaria de nuestros agentes que, cada día que salen a patrullar, no saben si volverán a casa al término de su turno porque sienten que el narcotráfico avanza terreno mientras el ministro de Interior, el señor Marlaska permanece totalmente desaparecido», ha denunciado.

La parlamentaria del PP afirma que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «merecen además de los medios que llevan tiempo pidiendo, el reconocimiento institucional que no reciben por parte del Gobierno de España», y ha querido trasladarles «el apoyo incondicional de todo el Partido Popular, así como nuestro respeto y admiración porque ellos nunca nos fallan y están siempre ahí para defender a los almerienses».