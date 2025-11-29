El PP pide más inversión en aeropuerto de Almería y que la ruta a Madrid se declare servicio público obligatorio

Los parlamentarios autonómicos del Partido Popular de Almería Juan José Salvador y Pablo Venzal han señalado este sábado que el aeropuerto de Almería no recibe ... la inversión que le corresponde y han anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ha planteado una iniciativa en el Parlamento de Andalucía para solicitar al Gobierno de España que en la nueva planificación aeroportuaria del Estado distribuya los recursos de manera equitativa.

En el caso del aeropuerto almeriense, los diputados del PP han subrayado la necesidad de declarar como servicio público obligatorio la ruta Almería-Madrid mientras que no llega a la provincia la Alta Velocidad.

Según ha explicado Salvador, la Junta de Andalucía desconoce las acciones e inversiones previstas para cada aeropuerto andaluz, por ello espera que atienda las propuestas y observaciones que la Administración autonómica ha remitido con una carta a la directora general de Aeropuertos de AENA ante la nueva planificación aeroportuaria para el período 2027-2031, según una nota de este partido.

Ha argumentado la importancia de que el Gobierno de España reconozca el papel estratégico de los aeropuertos andaluces como nodos logísticos, turísticos y de cohesión territorial en el conjunto de España y ha señalado que desde la Junta han propuesto crear una mesa técnica de seguimiento con AENA para la elaboración de dicha planificación.

Es un planteamiento además de la Junta de Andalucía que también han llevado los diputados y senadores almerienses a sus respectivas cámaras para garantizar «vuelos regulares a precios asequibles».

A esto ha sumado Juan José Salvador ha sumado la necesidad de ampliar la infraestructura de la terminal con un diseño funcional, así como mejorar la pista para adaptar el aeropuerto al crecimiento y estándares modernos para evitar que se quede obsoleto.

El Partido Popular ha reclamado también un plan de refuerzo de la terminal para el tráfico estacional; impulsar la carga hortofrutícola para exportación de productos agrícolas; mejorar la conectividad aérea con nuevas rutas, el incremento de los asientos ofertados, el aumento de destinos internacionales y una mejora de las frecuencias y reducción de precios y mejorar la intermodalidad del aeropuerto, conexiones y accesibilidad para los usuario