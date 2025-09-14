Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PP pide «más implicación» del Estado contra la violencia de género

Ana Martínez Labella recuerda que «en lo que llevamos de año 27 mujeres han muerto asesinadas» a manos de su pareja o ex pareja

A. M.

Almería

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:45

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha lamentado que el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas siga incrementándose en España, hasta situarse en 27 en lo que llevamos de año, y ha pedido «mayor implicación del Estado en esta lucha, así como de toda la sociedad».

Martínez Labella recuerda que ya son ocho las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía, una de ellas en la provincia de Almería que murió asesinada el pasado 27 de junio. En el año 2024, la cifra de víctimas ascendió hasta 10 mujeres, y desde que hay estadísticas en el año 2003, 275 mujeres han muerto a manos de su pareja o ex pareja en Andalucía y 1.321 en España.

Ante esta «situación desoladora» la diputada del PP pide al Gobierno central «una mayor implicación» porque según ha subrayado «la lucha contra la violencia de género debe ser una lucha de Estado». En este sentido ha recordado que «hay administraciones como la Junta de Andalucía» que ha reclamado «mayor unidad y coordinación entre las Administraciones públicas y agentes implicados con el fin de poner freno a esta lacra».

Por otra parte, Ana Martínez Labella ha hecho «un llamamiento a los almerienses para que ante la más mínima sospecha de maltrato denuncien la situación».

«Solo en el caso de denunciar las mujeres víctimas de violencia de género pueden recibir la ayuda de servicios especializados y la protección necesaria por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por eso es tan importante que la ciudadanía no mire hacia otro lado y denuncie cualquier situación de violencia hacia las mujeres», insiste.

Por último, Martínez Labella se ha referido a los menores que han muerto por violencia vicaria en España, 3 en 2025, y 65 desde 2013 de los que 11 vivían en Andalucía, y ha mostrado su «total repulsa» por unos asesinatos que lo único que buscaban era causar el mayor daño posible a la madre.

