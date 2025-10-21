El PP pide apoyo a la primera ley que ofrece ayudas directas a las personas celíacas La diputada nacional pide dejar «la gresca parlamentaria» y apoyen la proposición de ley que «busca ofrecer una ayuda directa y reembolsable a quienes soportan el sobrecoste de la celiaquía»

M. T. Almería Martes, 21 de octubre 2025, 17:56

La diputada, Maribel Sánchez Torregrosa, ha pedido este martes en el debate de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Pleno del Congreso el respaldo a la primera ley que ofrece ayudas directas a las personas celíacas. Para ello, insta a los grupos parlamentarios a dejar «la gresca parlamentaria» y apoyen la proposición de ley de los populares que «busca ofrecer una ayuda directa y reembolsable a quienes soportan el sobrecoste de la celiaquía».

En esta línea ha señalado que las personas que deben seguir una dieta sin gluten tienen un sobrecoste anual estimado de 977 euros en comparación con quienes no tienen esa necesidad. «Una familia que tiene un niño celíaco en su casa tiene un sobrecoste anual de 1.000 euros», subraya.

Sánchez Torregrosa ha rogado a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que, por respeto a los enfermos, si se aprueba la toma en consideración de esta ley «no la meta en el congelador donde ya tiene 41 iniciativas del Partido Popular». La política almeriense expone que esta ley implicaría 60 millones de euros al año, «un coste totalmente asumible para un Estado que en el año 2024 ha tenido una recaudación tributaria récord cercana a los 300.000 millones de euros».

Además, la representante popular ha denunciado que no exista ninguna ayuda económica a nivel nacional para compensar los gastos derivados del único tratamiento que tiene esta enfermedad, «una dieta estricta sin gluten» porque «su tratamiento no está en un hospital, está en la despensa de sus casas».

En relación a la proposición de ley, propone «una deducción en el IRPF de hasta 600 euros por cada miembro de la unidad familiar que esté diagnosticado con la enfermedad celíaca» así como la creación de un registro estatal de pacientes «para garantizar la transparencia, el rigor y la justicia en el acceso a esta compensación económica», toda vez que ha exigido «al Gobierno y a sus socios» que no dejen esta ley sin financiación, «como han dejado a todos los pacientes de ELA durante más de un año, donde más de mil pacientes se han quedado por el camino por la falta de responsabilidad del Gobierno de Sánchez».