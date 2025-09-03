El PP se muestra orgulloso de la «mejora» de la red de infraestructuras sanitarias en la provincia de Almería Juan José Salvador afirma que Juanma Moreno inició en 2019 una apuesta decidida por la sanidad en Almería y ha impulsado decenas de nuevos proyectos, muchos de ellos promesas incumplidas por el PSOE durante décadas

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Juan José Salvador, ha puesto de manifiesto la mejora y modernización que el Gobierno de Juanma Moreno ha llevado a la red de infraestructuras sanitarias de la provincia desde el año 2019, tras encontrarse con una sanidad con enormes carencias, centros sanitarios obsoletos y muchísimas promesas incumplidas por parte del Partido Socialista.

Juan José Salvador explica que el Gobierno Andaluz del PP se ha empleado a fondo en los últimos seis años en impulsar un modelo sanitario que promueve la Sanidad Pública gratuita, accesible, y con una red de infraestructuras dotada con tecnología y equipamiento puntero, para que los profesionales puedan llevar a cabo las atenciones médicas, revisiones, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas sin problema.

El parlamentario del PP recuerda que cuando Juanma Moreno llegó a la Junta «Almería era la cenicienta de Andalucía en muchísimos aspectos, también en el sanitario», sin embargo, en solo seis años, el Gobierno del PP le ha dado la vuelta a la situación y hoy Almería cuenta con las infraestructuras sanitarias que se merecen los almerienses gracias a una inversión que asciende a más de 142 millones de euros entre los años 2019-2024, a los que hay que sumar 11 millones de euros más consignados en los Presupuestos de la Junta de 2025.

En cuanto a Atención Primaria, Juan José Salvador señala que desde 2019 han abierto sus puertas en la provincia el centro de salud de Olula del Río, cuyas obras se alargaron casi 11 años por las demoras de la administración anterior; el centro de salud de la Casa del Mar, una reivindicación histórica de los vecinos que permaneció cerrado durante 15 años; el centro de salud de Mojácar, inaugurado en marzo para reemplazar al pequeño y obsoleto consultorio anterior; el centro de salud de Macael impulsado por el Gobierno de Juanma Moreno once años después de que arrancaran las obras; el consultorio de Piedras Redondas cuyas obras también concluyeron en marzo tras una espera de 14 años; el consultorio y centro de especialidades de Las Cabañuelas, en Vícar, con múltiples consultas de especialidades médicas; el centro de salud e Benahaudux cuya previsión es que las obras finalicen en 2025; el centro de salud de Ejido Nordeste cuyas obras continúan avanzando o el hospital de Alta resolución y especialidades de Roquetas de Mar que está en su recta final con más del 90% de centro ejecutado.

Juan José Salvador se ha referido también a la Atención Hospitalaria y ha recordado las mejoras que el Gobierno Andaluz ha llevado a cabo en el Hospital Universitario Poniente donde se ha ampliado la UCI y Urgencias, cuenta con un nuevo equipo de rayos, una nueva área de hemodiálisis y otra de neonatos.

En el caso de Torrecárdenas también se han producido importantes avances como el Hospital Materno-Infantil Princesa Leonor que fue proyectado casi 20 años antes y que puso en funcionamiento el Gobierno de Juanma Moreno; la puesta en marcha del PET-TAC; la construcción del edificio de Consultas Externas que pronto será una realidad (ambos gracias a fondos europeos gestionados por el Gobierno de España) o el nuevo aparcamiento que comenzará a construirse este año.

El parlamentario del PP afirma por último que, por mucho que el PSOE siga empecinado en lanzar bulos sobre las infraestructuras sanitarias de la provincia, la realidad es que han dado un giro de 180 grados con respecto a lo que el PSOE dejó tras su mandato.

«Hoy Almería cuenta con infraestructuras sanitarias más modernas y con más profesionales que nunca gracias al Gobierno de Juanma Moreno. Todo lo que se ha conseguido está a la vista de los almerienses y lo pueden comprobar. Juanma Moreno cumple con la provincia», concluye.