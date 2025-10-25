PP exige al Gobierno un plan de conservación viaria «ante el grave deterioro del estado de carreteras» La diputada Ana Martínez Labella reclama también «recuperar cuanto antes las indemnizaciones del 50% y del 100% del importe del billete en caso de retrasos de 15 y 30 minutos» por los retrasos de los trenes

M. C. C. Almería Sábado, 25 de octubre 2025, 14:04 Comenta Compartir

La diputada nacional del Partido Popular de Almería Ana Martínez Labella ha señalado este sábado que el grupo parlamentario 'popular' en el Congreso ha registrado una proposición no de Ley para exigir al Gobierno central que «elabore, en un plazo máximo de seis meses, un plan nacional de conservación viaria, en colaboración con todas las administración públicas competentes, dado el grave deterioro del estado de las carreteras en España».

Respecto a la provincia de Almería, la diputada nacional ha criticado «la situación en la que se encuentra la autovía del Mediterráneo en el tramo comprendido entre Níjar y Huércal-Overa, con importantes baches y con el firme en un estado pésimo, lo que pone en peligro la seguridad de los conductores que circulan por esta vía».

«Se trata de una vía que nos conecta con Murcia y que soporta una gran cantidad de tráfico diariamente, no solo de vehículos de particulares, sino también de camiones que circulan por ella para llevar a Europa nuestras frutas y hortalizas», ha señalado, además de exigir «que cuanto antes actúe y solvente el mal estado de una carretera».

Martínez Labella también ha criticado, en una nota de prensa, «la falta de acción del Gobierno de España en el ámbito de la conservación y mantenimiento de la red viaria» y, en este sentido, ha señalado que «en los dos últimos años, el número de kilómetros con deterioros muy graves se ha triplicado en nuestro país pasando de los 13.000 kilómetros en 2022, a los 34.000 en 2025».

La diputada del PP ha incidido en que «pese a que este deterioro de las carreteras es algo que sufren todos conductores y que pone en riesgo su seguridad», el Gobierno «no cumple con los compromisos adquiridos en la Estrategia de Seguridad Vial 2030, entre los que se encontraba un Plan de Actuaciones 2024-2025 que no se está implementando con el rigor y la eficacia necesarios para frenar el deterioro de la red ni garantizar el cumplimiento de los objetivos europeos y nacionales en seguridad», ha concluido.

Retrasos del trenes

La representante popular por Almería en el Congreso de los Diputados también ha denunciado públicamente las continuas demoras que sufren los viajeros del tren que conecta Almería con Madrid y ha pedido al Gobierno que vuelva a restituir las compensaciones por este motivo, «un derecho que fue eliminado en julio de 2024 por decisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, con el único fin de ahorrar dinero, a sabiendas de lo que se le venía encima».

Martinez Labella ha advertido de que el compromiso de puntualidad de Renfe fue durante años un símbolo de excelencia que ahora se niega a los ciudadanos, «a pesar de ser un derecho y la justa compensación por la prestación inadecuada de un servicio».

«Para este Gobierno, lo más importante siempre es hacer caja a costa de los usuarios que llevan meses sufriendo continuos retrasos. Una vez más queda claro que con Pedro Sánchez siempre habrá más impuestos y menos servicios de calidad», ha denunciado.

La diputada del PP ha lamentado, asimismo, que Renfe haya pasado de tener en 2022 el 84% de puntualidad en trenes de larga distancia y Alta Velocidad a un 63% de puntualidad este verano de 2025; y ha culpado al Gobierno y al ministro Óscar Puente de «saberlo y negarlo antes de que estallara el colapso, en lugar de tomar medidas para evitarlo».

Ana Martínez Labella ha asegurado que «los almerienses están cansados de tantos retrasos», y ha instado al Gobierno de España a «recuperar cuanto antes las indemnizaciones del 50% y del 100% del importe del billete en caso de retrasos de 15 y 30 minutos, respectivamente, para acabar con este grave retroceso en los derechos de los usuarios».