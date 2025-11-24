El PP de la Diputación de Almería «confía» en García y Jiménez y dice tener un «equipo sólido»

A las 9 de la mañana, puntual, ha comenzado el primero de los dos plenos extraordinarios convocados este lunes en la Diputación Provincial a raíz ... de las detenciones, y posteriores dimisiones, del presidente, Javier Aureliano García, y el vicepresidente, Fernando Giménez, detenidos por la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil el martes de la semana pasada y puestos en libertad con cargos por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería por presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública. La primera de las sesiones tenía como objetivo, concretamente, dar cuenta de ambas renuncias.

«Gracias al gesto de Javier Aureliano García y Fernando Giménez se ha recuperado la normalidad de inmediato», ha puesto de manifiesto el presidente en funciones de la institución provincial, Ángel Escobar, quien ha incidido también en que, al frente de la misma, hay un «equipo sólido».

También ha apostillado Escobar, como máximo representante de la Diputación en estas sesiones plenarias, que su partido, el PP, «confía» en los dos dirigentes arrestados, sobre cuya dimisión -confirmada el jueves tras salir de la Ciudad de la Justicia- ha insistido en que se debe la necesidad de centrarse ahora en su defensa. Y, como muestra de su colaboración con la transparencia, pone a disposición de PSOE y Vox «todos los expedientes» de la Diputación de Almería.

Declaraciones, estas, con las que el diputado ha cerrado el segundo y último pleno extraordinario de la mañana tras cerca de una hora y media de un duro debate, principalmente entre los portavoces de PP, Carlos Sánchez, y PSOE, Juan Manuel Ruiz del Real, quienes han centrado el grueso de las intervenciones ante un salón de pleno abarrotado de público y medios de comunicación. Sobre todo, entre los asistentes se contaban representantes municipales del PP en la provincia, algo criticado nada más comenzar la cita por el socialista.

Ruiz del Real ha acusado al equipo 'popular' de gobierno de que «no se han depurado responsabilidades políticas» y que, a su juicio, lo que pretende el PP es «poner un parche»: «Todavía huele la Diputación a UCO y eso no se puede tapar con la dimisión de dos personas».

Ha señalado, aunque sin citar su nombre, a un diputado que, ha indicado, también está siendo investigado. «¿Lo han suspendido? ¿Lo van a hacer dimitir?», ha preguntado, sobre esta persona, mismas cuestiones que ha lanzado sobre el tercer cargo público arrestado, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, del que ha insistido en que «salió del calabozo y se fue a su ayuntamiento y va a seguir gestionado».

El diputado provincial del PSOE ha hecho hincapié en que «no era normal» que la UCO solicitara «hace meses» documentación a la entidad provincial y ha trasladado su «tristeza» por la imagen que se ha trasladado de Almería «precisamente, en una semana con la de Fical».

«Queremos que nos expliquen el alcance de ese auto, qué se ha hecho, qué se va a hacer», ha demandado el portavoz socialista en la Diputación de Almería, grupo que ha solicitado este segundo pleno.

El encargado de intervenir por parte del equipo de gobierno del PP ha sido Carlos Sánchez, quien ha optado por el ataque como defensa, comenzando por abundar en que «solo hay un diputado condenado» en la Diputación de Almería y se trata del socialista Luis Pérez, exvicepresidente de la etapa socialista de la entidad supramunicipal.

Tras aclara que no se pretende cambiar el presupuesto provincial, en respuesta de las insinuaciones de Ruiz del Real sobre que esto iba a producirse, Sánchez ha incidido en que su grupo «no va a aceptar ni una sola lección del PSOE».

A continuación, ha iniciado un extenso repaso por los casos en los juzgados del Partido Socialista en la provincia de Almería, entre quienes se encontró, en el pasado, el propio portavoz, «al que le pedían 14 años» pero le acabaron absolviendo. «Y le felicito», le ha dirigido Carlos Sánchez.

Ha apuntado, no obstante, a la diputada, ausente este lunes, María López, exalcaldesa de Garrucha, «el municipio con más carga judicial» de Almería: «¿Va a dimitir la señora López?».

Ha señalado también a la exregidora nijareña Esperanza Pérez, también diputada provincial y presente en el Salón de Plenos, «que dejó un ayuntamiento con un millón de euros en facturas sin pagar». Sobre su gestión también ha referido el caso de Radio Talento, «que no emitía» pero se abonaron 18.000 euros a «un militante socialista».

Hasta una decena de casos de este tipo ha mencionado Carlos Sánchez desde su escaño en el plenario de la Diputación (Cantoria, Carboneras, Arboleas, Bayárcal, Partaloa, Gérgal), insistiendo, además, en que en Almería ha vivido «28 años de secretarios generales del PSOE investigados» de los que «ninguno dimitió».

Una intervención de 20 minutos, la del portavoz del PP, que se ha visto interrumpida en algún punto por las interpelaciones de la nijareña Esperanza Pérez e, incluso, desde el público. Sin embargo, tras llamar a la calma el presidente en funciones, la sesión ha proseguido con normalidad.

En su respuesta, Juan Manuel Ruiz del Real ha criticado que Sánchez se haya centrado en casos ajenos al objeto del pleno. «Dio más explicaciones Javier Aureliano García en 2021», ha puntualizado el socialista, en recuerdo al pleno convocado tras la detención y posterior dimisión del exvicepresidente tercero, Óscar Liria, en el estallido del 'Caso Mascarillas'.

Un acalorado debate entre ambos sobre el que el portavoz de Vox, Pedro Agüera, ha recalcado el «y tú más» entre PP y PSOE, formaciones que iguala en corrupción y encubrimiento de la misma.. «No basta con cortar una rama podrida cuando el tronco está hueco», ha manifestado Agüera, quien ha demandado una auditoria y transparencia «radical» en la Diputación de Almería en aras de aclarar lo que se está investigando.

«Vox no se va a callar, no va a permitir que PP y PSOE pasen página», ha mencionado el diputado provincial de Vox, el más breve en intervenir este lunes en el plenario del Palacio Provincial. «El PP ha permitido, durante años, un funcionamiento personalista de esta Diputación, siendo un ejemplo perfecto este escándalo del Caso Mascarillas. Y el PSOE, con su historial de escándalos, considera intolerable la corrupción ajena, que lo es, pero siempre encuentran excusas para la propia», ha argumentado Agüera.

Ha recriminado el portavoz de Vox a PP y PSOE que «cuando gobiernan eluden la ley para no cumplir los controles«. Y cuando estalla la corrupción, ambos repiten lo mismo: «nadie sabía nada», «hay que respetar los tiempos», «casos aislados». «Aún no sabemos el alcance real de las imputaciones, qué tipo de delitos se están investigando, ni qué responsabilidades se derivarán», ha referido.