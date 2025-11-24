Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pleno extraordinario de la Diputación de Almería, con Ángel Escobar en la presidencia. A. A.

El PP de la Diputación de Almería «confía» en García y Jiménez y dice tener un «equipo sólido»

El pleno extraordinario demandado por el PSOE para obtener explicaciones sobre la investigación de la UCO se convierte en un cruce de acusaciones sobre presunta corrupción en ambos partidos

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:19

Comenta

A las 9 de la mañana, puntual, ha comenzado el primero de los dos plenos extraordinarios convocados este lunes en la Diputación Provincial a raíz ... de las detenciones, y posteriores dimisiones, del presidente, Javier Aureliano García, y el vicepresidente, Fernando Giménez, detenidos por la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil el martes de la semana pasada y puestos en libertad con cargos por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería por presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública. La primera de las sesiones tenía como objetivo, concretamente, dar cuenta de ambas renuncias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuente Victoria estrena escudo y bandera en su Casa Consistorial
  2. 2 La piedra de Almería conquista el mundo
  3. 3 El Ejido destinará más de 180.000 euros a la reparación del Camino Viejo de Adra
  4. 4 Indemnizan a un hombre que fue absuelto en juicio después de pasar 224 días en prisión preventiva
  5. 5 El pueblo almeriense ejemplo de biodiversidad: 2.354 especies de plantas y más de 18.000 de invertebrados
  6. 6 Roquetas pone a disposición bolsas de suelo público para viviendas
  7. 7 Uno de cada cuatro municipios con policía local sigue sin estar en el Sistema VioGén
  8. 8 Florentino Pérez intensifica su cruzada contra Tebas, la UEFA, los árbitros, el Barça y la prensa
  9. 9 Aquí se ubicará la bandera de España más grande de la provincia y una de las mayores de Andalucía
  10. 10 Más de 200 figuras de la industria del sector audiovisual, en la última secuencia de Fical 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP de la Diputación de Almería «confía» en García y Jiménez y dice tener un «equipo sólido»

El PP de la Diputación de Almería «confía» en García y Jiménez y dice tener un «equipo sólido»