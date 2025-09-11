El PP denuncia un nuevo «varapalo» del Gobierno a la provincia al negarle la cesión de agua entre los regantes del Tajo y Almanzora Ángeles Martínez explica que el informe negativo del PSOE sobre el contrato de cesión de derechos de agua, firmado entre los regantes del Almanzora y los del Tajo, «obliga a los agricultores a vivir pendientes del milagro de la lluvia»

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Ángeles Martínez, ha denunciado hoy en el Pleno del Parlamento Andaluz el nuevo «varapalo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha asestado a los regantes del Levante y Almanzora de la provincia, al volver a negarles el agua del trasvase Tajo-Segura, tan necesaria para regar sus explotaciones agrícolas y seguir cultivando productos de excelente calidad que se consumen en toda Europa«.

Ángeles Martínez ha señalado que, a la situación de sequía que se vive en la provincia, hay que sumar ahora «la negativa del Gobierno de España a aprobar el informe sobre el contrato de cesión de derechos de agua, firmado entre los regantes del Almanzora y los del Tajo».

Una negativa que la parlamentaria del PP no comparte y que subraya que «va a suponer un nuevo golpe para la provincia». Se trata según explica de unas cesiones de agua aprobadas de manera unánime entre las dos comunidades y que se encuadran dentro de las normas de explotación del Tajo Segura.

«Estamos hablando de agua pagada por los regantes de Almería, agua legal, justa y pactada para salvar 24.000 hectáreas de regadío en el Levante y Almanzora. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez se opone una vez más para que no llegue ni una gota a la provincia», ha lamentado.

Ángeles Martínez ha criticado ante el plenario que «el PSOE no es que no nos de agua, es que se empeña en quitárnosla» y ha recordado que «los socialistas han consumado ya 27 recortes al Tajo Segura en siete años y además han ralentizado las obras de desaladoras fundamentales para los regantes almerienses» como la del Bajo Almanzora I.

«No solo no cumplen sus competencias, sino que además nos arrebatan lo que es nuestro por derecho, como estas cesiones de agua. El PSOE está condenando a los agricultores y a las familias almerienses a vivir pendientes del milagro y esperar a que llueva como única esperanza», ha manifestado

Por último, la parlamentaria andaluza ha reivindicado el esfuerzo que el Gobierno de Juanma Moreno está haciendo en inversión hídrica en la provincia de Almería, llevando semana tras semana al Consejo de Gobierno nuevas infraestructuras que son necesarias para los almerienses, como las depuradoras de Vélez Rubio, Vélez Blanco y María, recientemente aprobadas, o la depuradora de Cuevas del Almanzora, ya puesta en marcha.

«Con el Partido Socialista en la Junta los almerienses reivindicaban obras hidráulicas que nunca llegaban. Ahora, con Juanma Moreno, esas obras que nunca llegaban se realizan como ha ocurrido con la Estación de Tratamiento de Agua Potable del Almanzora, que ha tenido que ser un Gobierno del PP el que le dé respuesta y la ejecute», ha concluido.