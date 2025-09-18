El PP denuncia que «la inacción» del Gobierno sube un 20% la llegada de inmigrantes a Almería Torregrosa culpa al Ejecutivo de dar «carta blanca» a las organizaciones criminales que trafican con personas

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha culpado «al Gobierno de Pedro Sánchez» de «abandonar nuestras fronteras» en materia de inmigración, lo que ha provocado que la llegada de inmigrantes irregulares a la provincia de Almería se hayan incrementado un 20% en lo que llevamos de año, respecto al mismo periodo del año pasado, «una cifra alarmante que nos convierte en la provincia con mayor presión migratoria de toda la península ibérica» por la inacción del Gobierno de España.

Torregrosa señala que según datos del Ministerio del Interior, Almería ha sido la provincia andaluza con mayor incremento de llegadas irregulares. «Un drama humanitario sin precedentes, con decenas de desaparecidos y fallecidos en el mar todas las semanas», expone.

«No hay palabras que puedan describir la impotencia y la rabia ante una realidad tan cruel que no deja de repetirse. Y el gran responsable de esta tragedia humanitaria tiene nombre: el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno socialista que, junto a sus socios de extrema izquierda, han dado carta blanca a las mafias que campan a sus anchas por aguas españolas, especialmente por las almerienses en este año, incrementando sus beneficios millonarios a costa de vidas humanas», ha advertido.

La realidad es que el Gobierno de España ha renunciado a la más elemental obligación de Estado, al dejar desprotegidas las fronteras, y en esa dejación de funciones quienes ganan son las mafias.

«La política migratoria más inhumana y más cruel es la que no existe, y en España no existe, con las fronteras españolas totalmente desprotegidas. Faltan medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los pasos fronterizos y en nuestras costas para poder hacer frente a las mafias en igualdad de condiciones. El Ejecutivo de Sánchez no ha sido capaz de pedir un refuerzo del Frontex en todos estos años en los que la inmigración ilegal está disparada y por si fuera poco, en el 95% de los casos ni siquiera se ejecutan las órdenes de expulsión, incumpliendo la Ley de Extranjería», ha expuesto.

Maribel Sánchez Torregrosa ha continuado explicando que «la inmigración ilegal está desbocada y la legal tampoco funciona con oficinas de extranjería colapsadas, lo que hace imposible tramitar permisos de residencia y de trabajo».

Desde el Partido Popular siempre hemos defendido «una inmigración legal, en la que el fenómeno migratorio se tiene que abordar impulsando las vías seguras, regulares y ordenadas de inmigración, vinculadas al mercado de trabajo. Una inmigración que aporte, que sume, que respete nuestras normas y nuestros valores», ha afirmado.

La diputada del PP ha defendido que «España necesita una política de inmigración rigurosa y exigente con orden en las fronteras, con acuerdos internacionales que funcionen, integración obligatoria que beneficia al que venga a trabajar y convivir y con garantía de seguridad y respeto para todos».

«Desde el PP queremos un nuevo modelo, la irregularidad no puede generar derechos. A quien viene a trabajar y convivir, le decimos claramente: ¡Bienvenido! A quien viene a delinquir y a aprovecharse de la irregularidad, le decimos con la misma claridad: ¡Aquí no!», ha advertido.