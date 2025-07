«Si el PP hubiera cumplido sus compromisos, Almería llevaría ya algunos años disfrutando del AVE», afirma el PSOE

M. C. C. Almería Jueves, 3 de julio 2025, 18:02 Comenta Compartir

«Si el Partido Popular hubiera cumplido sus compromisos con nuestra provincia, si sus dirigentes hubieran dado continuidad a las obras que comenzaron con el Gobierno de Zapatero, Almería llevaría ya algunos años disfrutando del AVE y no tendríamos los problemas que estamos sufriendo hoy en día». Así se ha expresado el número 2 del PSOE en Almería, José Nicolás Ayala, ante las críticas del PP por el nuevo retraso en el tren a Madrid anunciado por Renfe.

Los socialistas almerienses han justificado que la decisión se ha tomado en base «a criterios de seguridad, exclusivamente», y que «es necesario» seguir las recomendaciones que han realizado los técnicos «hasta que se lleven a cabo las actuaciones de mejora previstas».

El secretario de Organización del PSOE de Almería ha apreciado no obstante que es «evidente que contamos, no de ahora, sino desde hace muchos años, con unas vías y un trazado que no están a la altura de las necesidades de los almerienses».

«Nunca hemos escondido esta circunstancia y, por ello, el Gobierno de España ha estado trabajando en varios frentes para solucionar estos problemas», ha señalado Ayala, que ha recordado que fue por ello que «adjudicó el pasado otoño la redacción de los proyectos para la renovación integral y acondicionamiento de 180 kilómetros de la línea ferroviaria entre Granada y Almería; en concreto, entre Moreda-Granada y entre Linares/Baeza-Almería, por un importe que supera los 17,2 millones de euros».

Ha recordado, asimismo, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible también ha iniciado la redacción de un estudio de viabilidad global y de tres estudios informativos «para dar una respuesta integral a la conectividad ferroviaria entre Antequera, Granada y Almería y mejorar el tráfico de pasajeros y mercancías, dando continuidad al Corredor Mediterráneo».

Mejoras que, tal y como ha asegurado, «se podrán llevar a cabo cuando concluyan las obras que se están ejecutando en el Corredor Mediterráneo entre Almería y Murcia para evitar, de esa manera, que Almería quede incomunicada por tren», pero que, «en cualquier caso, los trabajos se encuentran muy avanzados y más pronto que tarde podremos tener trenes de Alta Velocidad circulando por nuestra provincia con destino a Madrid o con la frontera de Francia».

Ha remarcado la inversión de 3.500 millones de euros en las obras del AVE con Murcia que, «como todo el mundo recordará, se activaron tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, ya que durante los gobiernos de Rajoy no se ejecutó ni un solo kilómetro de estas vías ni se invirtió un solo euro, más allá de lo que costó tapiar los túneles de Sorbas».