«El PP está convirtiendo nuestra Feria en un evento para unos pocos y no en la fiesta para todos que debería ser»

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha realizado balance de la Feria de la ciudad que acaba de terminar y que, a su juicio, el PP está convirtiendo en un evento para unos pocos y no en la fiesta para todos que debería ser. «El gobierno municipal debe rectificar su política de precios y pensar en la gente, no en la recaudación a toda costa», ha afirmado.

Según Ruano, «hemos visto cómo la política de precios abusivos impuesta a los feriantes ha tenido consecuencias directas y negativas en la participación de los almerienses». Unas tasas desorbitadas por el uso del espacio público, por pura lógica, terminan repercutiendo en el bolsillo de todos los almerienses y eso es precisamente lo que ha sucedido. «Cuando un puesto de bebidas tiene que pagar al Ayuntamiento 13.000 euros por 9 días, ¿a qué precio tiene que vender cada vaso para que le sea rentable?». No en vano, éste ha sido el primer año en que la Feria no ha contado con un circo, precisamente por este motivo, pues lo que gana es para pagar al Ayuntamiento.

A ello se ha sumado en esta edición un nuevo gasto para los feriantes, al obligar el Ayuntamiento a instalar limitadores de sonido en cada una de las atracciones mecánicas, que les llevó a hacer una huelga en plena Feria, cuando el problema del ruido se habría solucionado con la puesta en marcha de un hilo musical para todo el recinto ferial. «Ganaríamos todos: los feriantes que no tendrían que instalar un limitador, los ciudadanos que disfrutaríamos una Feria menos ruidosa y los vecinos de La Goleta que podrían conciliar el sueño», ha apuntado.

Llama la atención que de las cinco bolsas de aparcamiento puestas a disposición por el Ayuntamiento, dos de ellas no haya sido necesario utilizarlas, lo que confirma el descenso de afluencia de público al recinto de la noche. «La gente no es tonta. Si salir de casa y disfrutar de un día de feria se convierte en un lujo, optan por quedarse en ella. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Una vez más, el PP demuestra que sus prioridades no están con la ciudadanía, sino con una gestión que vacía de contenido nuestras fiestas más importantes.

Decadencia

Desde que se produjo el cambio de recinto de la Avenida del Mediterráneo a La Goleta, la Feria ha ido, cada vez, en declive. A ello se suma el hecho de la mala distribución de atracciones y servicios en el recinto ferial, «por el capricho del área de Cultura, lo que, además, ocasiona numerosas molestias a los vecinos». No es cierto que sea una Feria inclusiva, ya que de las 90 horas que abre el recinto por la noche, sólo seis han sido sin ruido».

De otro lado, «no se explica el cambio en la ubicación del Pregón, ahora que la Plaza Vieja ya ha sido inaugurada y que su celebración en el centro habría sido un reclamo muy importante para los almerienses». Pero es que, además, la ciudad no ha sido engalanada como correspondía y los almerienses y quienes nos han visitado estos días han encontrado una Feria del Mediodía «un poco catastrófica por las innecesarias obras de El Paseo».

Asimismo, ha felicitado a los agentes de Policía Local por el extraordinario esfuerzo que han realizado, pues, ante la falta de efectivos, apenas han podido descansar durante los nueve días de Feria. Y, por último, ha lamentado que la alcaldesa haya aprovechado que las familias estaban disfrutando de estos días de Feria para aprobar el tasazo de la basura, dando por sentado que los almerienses no se iban a enterar de lo que hace el equipo de gobierno.

Propuestas

El PSOE defiende un modelo de Feria para todos y todas, una feria donde los precios no sean una barrera, una feria que sea un motor económico real para la ciudad y un punto de encuentro masivo. Los problemas que se han producido en esta edición se solucionarían convocando la Mesa de la Feria para que todos los agentes implicados en ella puedan explicar qué necesitan y qué incorporarán para hacer este evento, que es el principal escaparate de la ciudad, mucho mejor.

Entre las propuestas del PSOE está también la de anular y suprimir la subasta del suelo a los feriantes para abaratar los precios finales a los usuarios, engalanar la ciudad como corresponde, llevar la Feria a los barrios, como se ha hecho siempre; facilitar la presencia de más hosteleros en ambigús para potenciar la Feria del Mediodía y hacer una mayor tirada de abanicos, de al menos 25.000, con carácter gratuito, como ha sido siempre, utilizando como punto de reparto las oficinas municipales que existen en los barrios.

En definitiva, «queremos la Feria que Almería se merece y para ello es preciso la participación de la gente y contar con un equipo de gobierno municipal que escuche a la ciudadanía y no que gobierne de espaldas a los almerienses«.